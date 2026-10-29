Volkswagen taldeak % 98,7 murriztu ditu irabazi operatiboak irailera arte eta 2.720 milioi euroko galerak izan ditu
Emaitza horiek direla eta, Alemaniako multinazionalak 31.000 milioi euro aurrezteko plana bizkortu egin behar dela ohartarazi du.
Volkswagen taldeak % 98,7 murriztu ditu irabazi operatiboak 2026ko lehen bederatzi hilabeteetan, Alemaniako multinazionalak ostegun honetan zabaldutako datuen arabera. Iazko epe berean 5.408 milioi euro irabaztetik aurten 71 milioi euro irabaztera igaro da, besteak beste, ezohiko partidak, Txinako merkatuaren ahulezia eta nazioarteko lehia tarteko.
Taldearen fakturazioa 233.378 milioi eurokoa izan da urtarriletik irailera arte, iaz baino % 2,2 gutxiago.
Ezohiko partiden aurreko emaitza operatiboa 8.800 milioi eurokoa izan da. Ezohiko gastu nagusiak hauek dira: Porsche markaren balio galera, Txinan egonkortutako sozietateen doikuntzak eta aurreikusitako Volkswagen Osnabrück GmbH lantegiaren salmentarekin lotutako gastuak.
Azkenean, Volkswagen taldeak zergak ordaindu ondoren 2.720 milioi euroko galerak izan lehen bederatzi hilabeteetan. 2025eko urtarriletik irailera, berriz, 3.405 milioi euroko irabaziak izan zituen.
31.000 milioi euro aurrezteko plana
Egoera horri aurre egiteko, Volkswagenek 31.000 milioi euro aurrezteko planari (Future Plan deiturikoa) eusten dio. Plan horren arabera, modeloen gamak murriztu eta sinplifikatu egingo dira, antolaketa egitura sinpleagoak izango dira, ibilgailuen kostuak txikiagoak, gastu orokorrak jaitsi egingo dira, lantegien efizientzia handiagoa, eta garapen teknologikoa, azkarragoa.