SEPIren eta Tubos Reunidosen balizko erosleen arteko bilera ez zen egin
Oraingoz, ez dituzte jakinarazi bilera ez egitearen arrazoiak, ezta beste hitzordurik jarri duten ere.
Asteazken honetan SEPIk eta Tubos Reunidosen balizko bost eroslek egitekoa zuten bilera ez zen azkenean egin, eta, oraingoz, ez da jakinarazi beste hitzordurik jarri duten ala ez.
Bilera hori joan den asteartean iragarri zuen Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzaren Industria sailburuak, eta ohartarazi zuen funtsezkoa dela SEPIren zorrari irtenbidea ematea, enpresa saltzeko prozesua behar bezala burutu nahi bada, hartzekodunen konkurtsoan baitago.
Gaur egun, prozesuaren hurrengo fasera igarotzeko aukeratu diren bost eskaintza daude, eta, Jauregik adierazi zuenez, zorra kentzen ez bada, erretiratu egingo dituzte eskaintzok.
SEPI zor horren ordainketa malgutzeko prest agertu da, baina errefusatu egin du dirua ez jasotzea, besteak beste, EBk Estatuaren legez kanpokotzat joko lukeela uste duelako, baina Eusko Jaurlaritzak beharrezkotzat jo du Tubos Reunidosen likidazioa eragotzi nahi bada.
Egoera horri aurre egiteko, SEPIren eta Tubos Reunidos erosteko interesa izan dezaketenen arteko bilera bat zegoen aurreikusita asteazken honetarako.
Oraingoz, ez dira eman bilera ez egiteko arrazoiak, ezta beste hitzordu bat jarri den ere.