INDUSTRIA
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SEPIren eta Tubos Reunidosen balizko erosleen arteko bilera ez zen egin

Oraingoz, ez dituzte jakinarazi bilera ez egitearen arrazoiak, ezta beste hitzordurik jarri duten ere.

(Foto de ARCHIVO) Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España). La empresa ha convocado a los comités de las fábricas de Amurrio y Valle de Trápaga tras el anuncio del expediente de regulación, para explicar las medidas de viabilidad y buscar mantener la actividad industrial. Iñaki Berasaluce / Europa Press 30/1/2026
Tubos Reunidos Amurrion. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Asteazken honetan SEPIk eta Tubos Reunidosen balizko bost eroslek egitekoa zuten bilera ez zen azkenean egin, eta, oraingoz, ez da jakinarazi beste hitzordurik jarri duten ala ez.

Bilera hori joan den asteartean iragarri zuen Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzaren Industria sailburuak, eta ohartarazi zuen funtsezkoa dela SEPIren zorrari irtenbidea ematea, enpresa saltzeko prozesua behar bezala burutu nahi bada, hartzekodunen konkurtsoan baitago.

Gaur egun, prozesuaren hurrengo fasera igarotzeko aukeratu diren bost eskaintza daude, eta, Jauregik adierazi zuenez, zorra kentzen ez bada, erretiratu egingo dituzte eskaintzok.

SEPI zor horren ordainketa malgutzeko prest agertu da, baina errefusatu egin du dirua ez jasotzea, besteak beste, EBk Estatuaren legez kanpokotzat joko lukeela uste duelako, baina Eusko Jaurlaritzak beharrezkotzat jo du Tubos Reunidosen likidazioa eragotzi nahi bada.

Egoera horri aurre egiteko, SEPIren eta Tubos Reunidos erosteko interesa izan dezaketenen arteko bilera bat zegoen aurreikusita asteazken honetarako.

Oraingoz, ez dira eman bilera ez egiteko arrazoiak, ezta beste hitzordu bat jarri den ere.

Industria Amurrio Trapagaran Ekonomia

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