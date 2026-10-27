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Tubos Reunidosek SEPIrekin duen zorra kitatzen ez bada, enpresa itxi egingo dela ohartarazi du Jauregik
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuak adierazi duenaren arabera, SEPIk interes-tasak jaisteko eta zorra ordaintzeko epeak luzatzeko eskaintza egin du. Hala ere, sailburuaren arabera, ez da nahikoa eta SEPIk gehiago egitea espero du. Ildo horretan, datozen orduetan SEPIrekin eta eskaintza egin duten inbertsoreekin bilera egingo dutela iragarri du.
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