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Ura % 4 igoko da Bizkaian datorren urtean, 9 euro gehiago urtean

Uraren ordainagiriaren % 4ko igoera astearte honetan onartu da Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak Bilbon egindako batzar nagusian.

Ura agua txorrota grifo sequía lehortea. EFE
argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

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Ura % 4 igoko da datorren urtean Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoari atxikitako udalerrietan, hau da, Bizkaiko udalerrien % 95ean. 

Uraren ordainagiriaren (hornidura, saneamendu eta araztegi zerbitzuak barne) % 4ko igoera astearte honetan onartu da Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak Bilbon egindako batzar nagusian.

Erakunde horretako arduradunek azaldu dutenez, igoera urtean 9 eurokoa izango batez besteko etxe batean.

Igoera horrekin, nabarmendu dutenez, " azpiegitura hidraulikoak berritzeko eta indartzeko eta digitalizazioan eta iragarpen-sistemetan aurrera egiteko beharrezkoa den inbertsio-ahalegina mantentzea ahalbidetuko da".

Ura Bizkaia Ekonomia

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