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El agua subirá un 4 % en Bizkaia el año que viene, unos 9 euros anuales en un hogar medio
El incremento del 4 % en el recibo del agua -que incluye los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración- ha sido aprobado este martes en la asamblea general del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia celebrada en Bilbao.
El agua subirá el próximo año un 4 % en los municipios adscritos al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, que suponen el 95 % del territorio vizcaíno.
El incremento del 4 % en el recibo del agua -que incluye los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración- ha sido aprobado este martes en la asamblea general del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia celebrada en Bilbao.
Responsables de esta entidad han explicado que la subida, no superará los 9 euros anuales para un hogar medio.
Con este aumento, según han destacado, se permitirá mantener "el esfuerzo inversor" necesario para "renovar y reforzar las infraestructuras hidráulicas y avanzar en la digitalización y los sistemas de predicción".
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