El mercado laboral ha sumado 12 800 ocupados en el tercer trimestre del año en Euskadi, hasta llegar a las 1 020 300 personas trabajadoras. Sin embargo, el número de desempleados ha aumentado en 1700 personas, alcanzando un total de 78 800 parados. Con ello, la tasa de paro se sitúa en 7,17 %, ligeramente superior al 7,11 de los tres meses anteriores.

En Navarra, el paro ha subido en 4800 personas desempleadas durante el tercer trimestre hasta los 32 500 desempleados, un 17,3 % más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la Comunidad se sitúa en 9,16 %. Se crearon 7100 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 322 300 personas.

Si comparamos con el tercer trimestre de 2025, el desempleo en la Comunidad Autónoma Vasca ha aumentado en 3700 personas (+4,88 %) y se han creado 19 200 empleos (+1,92 %). En la Comunidad Foral, el paro ha subido en 7800 personas (+31,68 %) en el último año, mientras que la creación de empleo se ha incrementado con 8300 nuevos puestos de trabajo (+2,66%).

Por género, en Euskadi, el mercado laboral masculino cuenta con 530 100 ocupados y 35 500 parados, mientras que las cifras de las mujeres reflejan un total de 490 200 ocupadas frente a 43 300 desempleadas. En Navarra, el desglose de los hombres registra 175 400 ocupados y 13 600 desempleados. En el caso de las mujeres navarras, son 145 800 trabajadoras y hay 18 9000 sin trabajo.

Datos en el Espado español

En el conjunto del Estado, el paro ha subido en 95 900 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,8 % más que en el trimestre anterior, registrando su mayor alza en un tercer trimestre en seis años, mientras que la ocupación ha aumentado en 73 600 puestos de trabajo (+0,3%), su menor incremento en un tercer trimestre desde el ejercicio 2019, según INE.