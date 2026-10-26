La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz ha acordado la apertura de la fase de liquidación de Tubos Reunidos S.A. (TRSA), la sociedad matriz del grupo siderúrgico. La decisión responde a la petición que presentó el pasado 20 de octubre el consejo de administración, de acuerdo con la administración concursal, ante la ausencia de ofertas de adquisición.

Según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el auto judicial acuerda también la disolución de la sociedad y el cese de sus administradores, que serán sustituidos en sus funciones por la administración concursal, a cargo de PKF-Attest Concursal S.L.P.

Continúa el proceso de venta de las unidades productivas

La apertura de la fase de liquidación no supone el fin del proceso para buscar compradores para las unidades productivas del grupo. Según ha señalado la empresa, la administración concursal continuará con su venta bajo criterios de transparencia, publicidad, competitividad e igualdad de oportunidades.

La liquidación no implica un cierre inmediato

Cuando anunció la solicitud de liquidación, el pasado martes, la empresa ya trasladó a la plantilla que este procedimiento requiere tiempo y que no supone el cierre inmediato de la sociedad.

La evolución del proceso será clave para conocer el futuro de las unidades productivas y el posible interés de compradores, en un contexto marcado por la falta de ofertas para adquirir la matriz del grupo.