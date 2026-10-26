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Microsoft pretende recortar 60 000 empleos, cerca de un cuarto de su plantilla

El gigante tecnológico ha ofrecido bajas incentivadas en su plan para ahorrar costes y poder seguir invirtiendo en el desarrollo de la inteligencia artificial. Anteriormente, ya acometió prejubilizaciones y despidos.
(Foto de ARCHIVO) FILED - 30 January 2026, Bavaria, Munich: FILE PHOTO - The Microsoft logo can be seen on the Microsoft Germany headquarters building in Munich. Photo: Sven Hoppe/dpa 30/1/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Exterior de la sede de Microsoft en Alemania. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Microsoftek 60.000 lanpostu murriztu nahi ditu, plantillaren laurdena inguru

Agencias | EITB

Última actualización

Microsoft ha ofrecido este lunes bajas incentivadas a 60 000 trabajadores, cerca de una cuarta parte de su plantilla global, tras acometer previamente este año dos reducciones mediante jubilaciones anticipadas y despidos.

El recorte llega en un momento en que la tecnológica tiene prevista una inversión ingente para el desarrollo de la infraestructura de la inteligencia artificial (IA), una tendencia que comparte con sus rivales del sector.

Las bajas incetivadas han sido propuestas entre mandos ejecutivos medios (llamados vicepresidentes) e inferiores en determinados equipos en EE.UU., Canadá, la India y el Reino Unido, pero están excluidos grupos que trabajan en centros de datos, ventas y márketing, detalla el medio TechCrunch.

El anuncio se produce después de que, en abril, ofreciera por primera vez un programa de jubilaciones anticipadas en EE.UU. al que se acogieron cerca de un 30 % de los empleados, unos 8750. Posteriormente, en julio, anunció el despido de 4800 empleados, un 2 % de la plantilla.

Las acciones del gigante tecnológico, que el próximo miércoles presenta sus resultados del tercer trimestre, han repuntado un 1 % en Wall Street tras conocerse la noticia. 

Microsoft Tecnología Inteligencia artificial Trabajo Economía

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