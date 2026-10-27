Récord de cruceros con 104 buques y 233 000 turistas en el Puerto de Bilbao

La terminal de cruceros de la Autoridad Portuaria en Getxo vuelve a marcar todos los récord esta última temporada. Desde que el pasado 25 de febrero llegó el primer crucero, y con la escala de los dos últimos, el puerto de Bilbao ha acogido un total de 104 buques, 9 más que en el curso pasado, y 233 236 turistas, 29 % más respecto al 2025, la mayoría de ellos viajeros procedentes del Reino Unido, seguidos de cruceristas de Alemania y Estados Unidos.

En total 31 navieras han confiado en las instalaciones getxotarras para hacer escala y 11 de ellas los han hecho por primera vez. Cabe destacar las ocho escalas realizadas por la prestigiosa naviera MSC.

Además, a lo largo de 2026, nueve buques han hecho noche y tres han comenzado y finalizado su trayecto en Getxo. Ivan Jiménez, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, ha señalado que estos datos “confirman, una vez más, que Bilbao, Getxo, Bizkaia y Euskadi, en general, seguimos siendo un destino que atrae y convence a todo tipo de turismo”.

Según apuntan desde el Puerto de Bilbao, este crecimiento se apoya en tres pilares de sostenibilidad: la económica, por el impacto que genera en el territorio; la social, porque Bilbao sigue siendo un destino sin saturación; y la medioambiental, gracias a la conexión eléctrica de los buques que estará disponible a finales de 2027.

34 millones de euros de impacto