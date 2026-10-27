Récord de cruceros con 104 buques y 233 000 turistas en el Puerto de Bilbao
La última temporada de cruceros en la terminal de Getxo, que comenzó el 25 de febrero, ha vuelto a marcar un nuevo record con la llegada de 9 buques más que el curso pasado y con un 29 % de cruceristas más que en 2025.
La terminal de cruceros de la Autoridad Portuaria en Getxo vuelve a marcar todos los récord esta última temporada. Desde que el pasado 25 de febrero llegó el primer crucero, y con la escala de los dos últimos, el puerto de Bilbao ha acogido un total de 104 buques, 9 más que en el curso pasado, y 233 236 turistas, 29 % más respecto al 2025, la mayoría de ellos viajeros procedentes del Reino Unido, seguidos de cruceristas de Alemania y Estados Unidos.
En total 31 navieras han confiado en las instalaciones getxotarras para hacer escala y 11 de ellas los han hecho por primera vez. Cabe destacar las ocho escalas realizadas por la prestigiosa naviera MSC.
Además, a lo largo de 2026, nueve buques han hecho noche y tres han comenzado y finalizado su trayecto en Getxo. Ivan Jiménez, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, ha señalado que estos datos “confirman, una vez más, que Bilbao, Getxo, Bizkaia y Euskadi, en general, seguimos siendo un destino que atrae y convence a todo tipo de turismo”.
Según apuntan desde el Puerto de Bilbao, este crecimiento se apoya en tres pilares de sostenibilidad: la económica, por el impacto que genera en el territorio; la social, porque Bilbao sigue siendo un destino sin saturación; y la medioambiental, gracias a la conexión eléctrica de los buques que estará disponible a finales de 2027.
34 millones de euros de impacto
Se estima que la actividad de los cruceros ha generado un impacto económico de unos 34 millones de euros en Bilbao y sus alderedores, así como en el conjunto de Euskal Herria.
Cabe señalar que con un 0,10 cruceristas por habitantes en 2026, uno por cada diez residentes en Euskadi, Bilbao sigue siendo uno de los destinos de cruceros con menor presión turística del Estado español. El turismo internacional por vía marítima es una parte pequeña del turismo que recive la Comunidad Autónoma Vasca, un 5 % de los 3,9 millones de viajeros que se alojaron en sus hoteles, según Eustat.