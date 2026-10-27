Las rentas de los nuevos contratos de alquiler libre de vivienda habitual bajaron un 2,1 % en Euskadi en el primer trimestre de 2026, hasta situarse en una media de 867,4 euros mensuales. Es el segundo trimestre consecutivo de descensos, con una reducción acumulada del 2,5 % desde el tercer trimestre de 2025, equivalente a 22,3 euros al mes.

La caída se extiende a los tres territorios históricos: un 2,8 % en Álava, un 2,4 % en Gipuzkoa y un 1 % en Bizkaia, respecto al trimestre anterior.

El viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, ha señalado que los datos apuntan a un posible cambio de tendencia tras las fuertes subidas de los últimos años, aunque ha pedido prudencia para comprobar si el descenso se consolida.

Donostia encadena tres trimestres de descensos

El dato más destacado corresponde a Donostia, donde la renta media de los nuevos contratos ha bajado durante tres trimestres consecutivos. Ha pasado de 1189,4 euros mensuales en el segundo trimestre de 2025 a 1096,7 euros en el primero de 2026. La reducción acumulada es del 7,8 %, es decir, 92,7 euros al mes.

Según De los Toyos, esta sucesión de descensos es excepcional entre las capitales vascas y no tiene precedentes en la serie estadística de la ciudad, iniciada en 2016.

La evolución contrasta con la de Bilbao, donde los nuevos alquileres alcanzaron los 1006,2 euros mensuales, un 7,1 % más que un año antes. En Vitoria-Gasteiz, en cambio, bajaron un 4,3 % en el trimestre, hasta los 814,3 euros.

Crece el parque de alquiler habitual

Euskadi contabilizaba 87 136 contratos vigentes de alquiler libre de vivienda habitual en edificios colectivos a 31 de marzo, un 2,6 % más que un año antes. La renta media de estas viviendas ya alquiladas se situaba en 807,9 euros mensuales, por debajo de la correspondiente a los nuevos contratos.

El alquiler de temporada representaba el 3,6 % de los 92 113 contratos de vivienda registrados, frente al 3,4 % del año anterior.

Los datos proceden de la Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL), presentada por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Los índices de referencia de los alquileres se aplicaban en las zonas tensionadas de Gipuzkoa desde octubre de 2025, mientras que en Bizkaia y Álava entraron en vigor el 21 de abril de 2026, después del periodo analizado. Por ello, los datos no permiten atribuir automáticamente las bajadas a una única medida.