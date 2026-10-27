Munduko %0,1 aberatsenek gizateria erdiaren bezainbeste kutsatzen dute
Oxfamek gobernuei eskatu die gogortu ditzatela aberatsenen zergak, berotze globalean 400 aldiz ardura handiagoa dutela adierazita.
Munduko 8 milioi pertsona dirudunenek eta 3.500 txiroenek pareko karbono-emisioak sortzen dituzte. Horixe da Oxfam Intermonek 'Destroy & Rebuild' (euskaraz, 'Suntsitu eta Berreraiki') txostenean atera duen ondorioetako bat. Txostenaren arabera, hemendik 2050era 1,9 milioi pertsona hilko dira beroarekin lotutako arrazoiak tarteko, eta kalteak 53.000 milioi dolarrekoak (ia 44.600 milioi eurokoak) izango dira.
"Krisi klimatikoan gutxien lagundu dutenek euren etxeak galtzen dituzten bitartean, superaberatsek negozioa egiten dute susperraldi-politikei esker", salatu du Oxfam Intermoneko Justizia Klimatikoko arduradunak, Sofia del Vallek.
GKEak karbono-isurien desberdintasunei buruzko datuak egozpen eredu aurreratuekin konbinatu ditu. Ondorioztatu duenez, biztanleriaren 0,1% aberatsenak 400 aldiz ekarpen handiagoa egiten dio bero-boladei, gizateriaren %50 pobreenak baino. Datuak %1 aberatsenera zabalduta, ondorioztatu dute 1990tik hona izandako berotze globalaren %20a biztanleria-tarte horri dagokiola.
Ikerketak populazio-talde horretako hegazkin pribatuak aipatzen ditu, "bi segundoan" igortzen dutena urte oso batean gizadiaren erdi pobreeneko pertsona baten bestekoa baita.
Sortutako kaosean inbertitzea
Oxfamek "hondamendi klimatikoekiko espekulazioari" amaiera ematea eskatu du, 217 enpresa identifikatu baititu, batetik, krisi klimatikoa eragiten dutenak, eta, bestetik, hondamendien aurrean prestatzen, berreskuratzen eta berreraikitzen negozioa egiten dihardutenak.
"Superaberatsak planeta kutsatzen ari dira, eta gainerakoek ondorioak jasaten ditugu. Kutsaduraz baliatzen dira eta hondamendiaz baliatzen dira", deitoratu du Del Vallek.
Oxfamek gehien kutsatzen dutenei "ordainarazteko" eskatu die gobernuei, karbono-isuriak "nabarmen eta azkar" murrizteko. Ondarearen eta errentaren gaineko zergak proposatu ditu, baita isuriak sortzen dituzten luxuzko artikuluen gainekoak ere, hegazkin pribatuak kasu.