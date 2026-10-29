Europako Banku Zentralaren presidente Christine Lagardek agintaldia bete baino zortzi hilabete lehenago utziko du kargua
Datorren urteko urriaren amaiera arte egon behar zuen karguan, baina 2027ko otsailaren 7an bukatuko du agintaldia. Europar Batasunak gaur bertan hasiko du Christine Lagarderen ondorengoa hautatzeko pzoesua.
Europako Banku Zentralaren (EBZ) presidente Christine Lagardek Gobernu Kontseiluari eta Antonio Costa Europako Kontseiluaren presidenteari jakinarazi die kargua 2027ko otsailaren 7an utziko duela.
Lagardek datorren urteko urriaren amaierara arte egon behar zuen karguan, orduan burutuko baitzuen agintaldia.
EBZk ohar labur batean esan duenaren arabera, "presidente berria Europako Kontseiluak izendatuko du, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuari jarraiki".
Gobernu Kontseiluak bere esker ona adierazi dio Lagarderi, eta txalo zaparrada luze batekin agurtu dute.
Gaur abiatuko du EBk Lagarde ordezkatzeko prozesua
Europar Batasunak gaur bertan hasiko du Christine Lagarderen ondorengoa hautatzeko pzoesua. Europako Kontseiluaren presidente Antonio Costak eman du horren berri, sare sozialen bidez zabaldu duen mezu batean.
"Trantsizioa errez joan dadin, gaur bertan hasiko dugu prozesua", idatzi du Portugalgo lehen ministro ohiak.
"Bere agintaldian zehar, Europako Bankua ardura handiz zuzendu du. Europa ondo zaindu du ziurgabetasun garaietan, eta Europarekiko konpromiso etenezina erakutsi du", esan du Costak.
Era berean, nabarmendu du Lagardek "gestio egonkorra eta ausarta" egin duela garai kritikoenetan ere; "besteak beste, koronabirusaren pandemian, Ukrainako gerran, krisi energetikoan eta inflazioaren une latzenetan. Frantziako politikariak egonkortasuna eta erresilientzia izaten lagundu dio euroguneari", amaitu du.