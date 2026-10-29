La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dejará el cargo ocho meses antes de lo previsto
La presidenta del BCE debería haber permanecido en el puesto hasta finales de octubre del próximo año, que es cuando cumple su mandato, pero dejará el cargo el 7 de febrero de 2027. La Unión Europea iniciará este mismo jueves el proceso para reemplazar a Christine Lagarde.
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la francesa Christine Lagarde, ha informado este jueves al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, de que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027, ocho meses antes de lo previsto.
Lagarde debería haber permanecido en el puesto hasta finales de octubre del próximo año, que es cuando cumple su mandato.
El BCE ha dicho en un escueto comunicado que "el sucesor de la presidenta Lagarde será nombrado por el Consejo Europeo", como establece el procedimiento establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE).
El Consejo de Gobierno ha expresado su profundo agradecimiento a la Lagarde y le ha brindado una larga ovación.
La UE iniciará hoy el proceso para reemplazar a Lagarde
La Unión Europea iniciará este mismo jueves el proceso para reemplazar a Christine Lagarde. Así lo ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un mensaje compartido en sus redes sociales después de que Lagarde le informase de su decisión.
"Para tener una transición fluida del próximo liderazgo del BCE, el proceso para el nombramiento de su sucesor se iniciará hoy", ha escrito el exprimer ministro portugués.
"A lo largo de su mandato, ha dirigido el Banco Central Europeo con un fuerte sentido del deber y de la responsabilidad. Europa ha estado bien atendida por su liderazgo en tiempos de incertidumbre y su compromiso inquebrantable con el proyecto europeo", ha indicado el socialista portugués en una declaración compartida en redes sociales.
Costa ha destacado de Lagarde que haya asegurado una "gestión estable y decidida" en momentos críticos como la pandemia de coronavirus, la guerra de Ucrania, la crisis energética y shocks inflacionarios. Con ello, ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, la política francesa ha ayudado a "salvaguardar la estabilidad y la resiliencia de la zona euro".