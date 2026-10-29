La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dejará el cargo ocho meses antes de lo previsto

La UE iniciará hoy el proceso para reemplazar a Lagarde

La Unión Europea iniciará este mismo jueves el proceso para reemplazar a Christine Lagarde. Así lo ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un mensaje compartido en sus redes sociales después de que Lagarde le informase de su decisión.



"Para tener una transición fluida del próximo liderazgo del BCE, el proceso para el nombramiento de su sucesor se iniciará hoy", ha escrito el exprimer ministro portugués.

"A lo largo de su mandato, ha dirigido el Banco Central Europeo con un fuerte sentido del deber y de la responsabilidad. Europa ha estado bien atendida por su liderazgo en tiempos de incertidumbre y su compromiso inquebrantable con el proyecto europeo", ha indicado el socialista portugués en una declaración compartida en redes sociales.



Costa ha destacado de Lagarde que haya asegurado una "gestión estable y decidida" en momentos críticos como la pandemia de coronavirus, la guerra de Ucrania, la crisis energética y shocks inflacionarios. Con ello, ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, la política francesa ha ayudado a "salvaguardar la estabilidad y la resiliencia de la zona euro".