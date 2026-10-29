El BBVA gana 9066 millones hasta septiembre, un 13,6 % más, por los ingresos recurrentes

Según ha explicado el BBVA, la evolución de los gastos se ha visto afectada por elementos no recurrentes, como la regularización del pago del IVA en el segundo trimestre de 2025 y 2026, y las salidas voluntarias de personal en este ejercicio, sin cuyos efectos los gastos hubieran crecido hasta el 13,8 % interanual, con una mejora de la eficiencia de 81 puntos básicos.

El impuesto sobre el margen de interés y comisiones en España -el conocido como impuesto a la banca- devengado por el BBVA en los nueve primeros meses del año ascendió a aproximadamente 225 millones de euros, en línea con los 224 millones del mismo periodo de 2025.



En cuanto a la actividad, en los primeros nueve meses de 2026 los préstamos y anticipos del BBVA a la clientela aumentaron un 14,6 %, impulsados por los préstamos a empresas, que crecieron un 19,9 %; mientras que los de particulares se incrementaron un 6,8 %.

