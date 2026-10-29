El BBVA gana 9066 millones hasta septiembre, un 13,6 % más, por los ingresos recurrentes
El BBVA obtuvo un beneficio atribuido de 9066 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 13,6 % más que en el mismo periodo de 2025, gracias al buen comportamiento de los ingresos recurrentes (margen de intereses y comisiones) y con un importante crecimiento de la actividad crediticia.
Según ha informado la entidad bancaria este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la actividad crediticia ha continuado acelerándose y hasta el cierre de septiembre los préstamos a la clientela se incrementaron un 20,7 % interanual.
El margen de intereses subió un 20,8 % respecto a los nueve primeros meses de 2025, hasta los 23 243 millones de euros, y los ingresos totales del grupo, representados por el margen bruto, ascendieron a 32 072 millones hasta septiembre, un 18,2 % más.
La evolución del margen de intereses compensó el crecimiento de los gastos de explotación, que se incrementaron un 17,4 %, y de las dotaciones por deterioro de activos financieros, que crecieron un 25,8 % con respecto a septiembre de 2025, en línea con la mayor actividad.
Aumentan los préstamos a empresas y particulares
Según ha explicado el BBVA, la evolución de los gastos se ha visto afectada por elementos no recurrentes, como la regularización del pago del IVA en el segundo trimestre de 2025 y 2026, y las salidas voluntarias de personal en este ejercicio, sin cuyos efectos los gastos hubieran crecido hasta el 13,8 % interanual, con una mejora de la eficiencia de 81 puntos básicos.
El impuesto sobre el margen de interés y comisiones en España -el conocido como impuesto a la banca- devengado por el BBVA en los nueve primeros meses del año ascendió a aproximadamente 225 millones de euros, en línea con los 224 millones del mismo periodo de 2025.
En cuanto a la actividad, en los primeros nueve meses de 2026 los préstamos y anticipos del BBVA a la clientela aumentaron un 14,6 %, impulsados por los préstamos a empresas, que crecieron un 19,9 %; mientras que los de particulares se incrementaron un 6,8 %.