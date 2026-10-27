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La Corporación Mondragón reivindica ante Felipe VI la "vigencia" del modelo cooperativo

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mondragon Korporazioak eredu kooperatiboaren "indarraldia" aldarrikatu du Felipe VI .aren aurrean

Última actualización

El rey Felipe VI ha visitado este martes en Gipuzkoa algunas instalaciones de la Corporación Mondragón, cuyos responsables han reivindicado ante el monarca la "vigencia" del modelo cooperativo "como una fórmula capaz de combinar competitividad internacional, innovación, participación de las personas y compromiso social".

Corporación Mondragón Rey Felipe VI de España Imanol Pradales Economía

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