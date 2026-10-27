¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
La Corporación Mondragón reivindica ante Felipe VI la "vigencia" del modelo cooperativo
El rey Felipe VI ha visitado este martes en Gipuzkoa algunas instalaciones de la Corporación Mondragón, cuyos responsables han reivindicado ante el monarca la "vigencia" del modelo cooperativo "como una fórmula capaz de combinar competitividad internacional, innovación, participación de las personas y compromiso social".
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El agua subirá un 4 % en Bizkaia el año que viene, unos 9 euros anuales en un hogar medio
EN DIRECTO
Hace min.
El 0,1% de la población más rica contamina tanto como la mitad de la humanidad
EN DIRECTO
Hace min.
Récord de cruceros con 104 buques y 233 000 turistas en el Puerto de Bilbao
EN DIRECTO
Hace min.
Jauregi: "Sin quita de la deuda de SEPI, no hay inversores y sin inversores se cierra Tubos Reunidos"
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno Vasco aprueba un proyecto de presupuestos de récord para 2027
EN DIRECTO
Hace min.
El precio de los nuevos alquileres baja un 2,1 % en Euskadi y un 7,8 % en San Sebastián
EN DIRECTO
Hace min.
Sube el desempleo en Hego Euskal Herria, con el paro por encima del 7 % en la CAV y del 9 % en Navarra
EN DIRECTO
Hace min.
Microsoft pretende recortar 60 000 empleos, cerca de un cuarto de su plantilla
EN DIRECTO
Hace min.
Un juzgado de Vitoria-Gasteiz abre la fase de liquidación de la matriz de Tubos Reunidos
Cargar más