La Comisión de la Competencia abre un expediente a los seis bancos del Ibex por posibles prácticas anticompetitivas con las hipotecas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia recogida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (S/0009/26), tal y como ha precisado el regulador en un comunicado.



En concreto, el organismo ha explicado que se investiga la realización, por algunos de los directivos de estas entidades, de declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.



En este sentido, la CNMC ha argumentado que tales declaraciones habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores.



Así, la institución ha avanzado que se ha abierto ahora un periodo máximo de 24 meses para la instrucción y resolución del procedimiento, aunque ha matizado que la incoación de este expediente "no prejuzga el resultado final de la investigación".

La respuesta de los bancos

Por su parte, fuentes próximas a las entidades financieras han adelantado a que la noticia ha pillado "por sorpresa" al sector, al considerar que los comentarios de los directivos de los bancos que investiga actualmente la CNMC forman parte de respuestas a los medios durante encuentros con la prensa.



Además, han argumentado que el coste de las hipotecas en España se encuentra entre los más bajos de Europa, al tiempo que han explicado que el aumento de los precios en los últimos meses responde a la coyuntura del mercado, es decir, al incremento del Euríbor y de los tipos de interés ante el cambio de orientación de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), motivado por la presión inflacionista derivada del conflicto en Oriente Próximo entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.



A pesar de la apertura del expediente sancionador, estas mismas fuentes han precisado que las entidades se muestran "tranquilas" de cara a la investigación.