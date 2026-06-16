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Lehiaren Batzordeak espedientea ireki die Ibexeko sei bankuei, hipotekekin lehiaren kontra jardun dutelakoan

Banco Santanderrek, CaixaBankek, BBVAk, Sabadellek, Bankinterrek eta Unicajak adierazi dute hipoteken garestitzea merkatuaren egoeraren ondorio dela.

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Sabadellen egoitza, Bartzelonan. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Merkatuen eta Lehiaren Espainiako Batzordeak (CNMC) zehapen prozedura bat abiatu du Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter eta Unicajaren aurka. Erakundearen arabera, baliteke banku horiek Lehiaren Defentsarako Legearen 1. artikulua eta Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 101. artikulua urratu izana.

CNMCk ohar batean azaldu duenez, ikerketaren xedea da banku horietako zenbait zuzendarik etorkizuneko merkataritza politikaren inguruan egindako adierazpen publikoak aztertzea, bereziki interes tasa finkoko hipoteken ingurukoak.

Lehia erakundearen iritziz, adierazpen horiek sektoreko gainerako erakundeei aukera eman liezaiekete lehiakideen etorkizuneko jokabidea aurreikusteko.

Espedientearen instrukzioa eta ebazpena egiteko gehienez 24 hilabeteko epea du orain CNMCk. Hala ere, zehaztu du espedientea abiatzeak ez duela ikerketaren azken emaitza aurrez epaitzen.

Bankuen erantzuna

Finantza erakundeetatik gertu dauden iturriek adierazi dutenez, albisteak "ezustean" harrapatu du sektorea. Haien esanetan, CNMCk ikertzen dituen bankuetako zuzendarien adierazpenak komunikabideekin izandako topaketetan egindako erantzunen parte dira.

Era berean, nabarmendu dute Espainiako hipotekek Europako kosturik txikienetakoak dituztela. Azaldu dutenez, azken hilabeteetako prezioen igoera merkatuaren egoeraren ondorio da, hau da, Euriborraren eta interes tasen gorakadaren emaitza. Horren atzean, Europako Banku Zentralaren (EBZ) diru politikaren norabide aldaketa dago, Ekialde Hurbilean AEBren eta Iranen arteko gatazkak eragindako inflazio presioak bultzatuta.

Zehapen espedientea ireki arren, iturri horiek adierazi dute erakundeak "lasai" daudela ikerketaren aurrean.

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