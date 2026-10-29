BBVAk 9.066 milioi irabazi ditu irailera arte, % 13,6 gehiago, diru-sarrera errepikariei esker
Banketxeak jakinarazi duenez, kreditu-jarduerak gora egiten jarraitu du eta, iraila itxi arte, bezeroei emandako maileguak % 20,7 igo direla urte batetik bestera.
BBVAk 9.066 milioi euroko irabazia izan zuen urteko lehen bederatzi hilabeteetan, 2025eko aldi berean baino % 13,6 gehiago, diru-sarrera errepikariei esker (interesen eta komisioen tartea) eta kreditu-jardueraren hazkunde garrantzitsuari esker.
Banketxeak ostegun honetan Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) jakinarazi dionez, kreditu-jarduerak bizkor jarraitzen du, eta iraila itxi arte bezeroei emandako maileguak % 20,7 igo dira urte batetik bestera.
Interes-tartea % 20,8 igo zen 2025eko lehen bederatzi hilabeteen aldean, 23.243 milioi euroraino, eta taldearen guztizko diru-sarrerak, marjina gordinaren arabera, 32.072 milioi izan ziren irailera arte, % 18,2 gehiago.
Interes-marjinaren bilakaerak konpentsatu egin zituen ustiapen-gastuen hazkundea ( % 17,4 hazi ziren) eta finantza-aktiboen narriaduragatik sortutakoak (% 25,8 hazi ziren 2025eko irailarekin alderatuta).
Enpresei eta partikularrei emandako maileguek gora egin dute
BBVAk azaldu duenez, gastuen bilakaeran eragina izan dute errepikakorrak ez diren elementuek, hala nola 2025eko eta 2026ko bigarren hiruhilekoko BEZaren ordainketaren erregularizazioak eta ekitaldi honetako langileen borondatezko irteerek. Horien ondoriorik gabe, gastuak urte arteko % 13,8raino haziko ziren, eta eraginkortasuna oinarrizko 81 puntu hobetu zen.
BBVAk urteko lehen bederatzi hilabeteetan sortutako Espainiako interes-marjinaren eta komisioen gaineko zerga -bankuen gaineko zerga izenekoa- 225 milioi euro ingurukoa izan zen, 2025eko aldi bereko 224 milioien ildotik.
Jarduerari dagokionez, 2026ko lehen bederatzi hilabeteetan, BBVAk bezeroei emandako maileguak eta aurrerakinak % 14,6 igo ziren, enpresei emandako maileguen bidez ( % 19,9); partikularren maileguak, berriz, % 6,8 igo ziren.