Tubos Reunidosen eskaintzaileetako bat, Green Industry, sindikatuekin bilduko da azaroaren 5ean
Lehen bilera horretan, taldeak Tubos Reunidosentzat planteatzen duen industria-proiektuaren ildo nagusiak aurkeztu eta sindikatuei helaraziko dizkie. Horrez gain, garrantzitsutzat jotzen dituen behar operatiboak eta lan-arlokoak azalduko ditu.
Tubos Reunidoseko ekoizpen-unitateen salmenta-prozesuan hautatutako eskaintzaileetako bat, CapCapital taldeko Green Industry Machines & Materials SL, Trapagaran, Amurrio eta Langraiz Okako enpresa-batzordeekin bilduko da azaroaren 5ean, Bilbon.
Aurrez aurreko lehen bilera horretan, taldeak Tubos Reunidosentzat proposatzen duen industria-proiektuaren ildo nagusiak aurkeztu eta sindikatuei helaraziko dizkie, bideragarritasunerako garrantzitsutzat jotzen dituen behar operatiboak eta laboralak azalduko ditu, eta sindikatuen kezkak eta proposamenak entzungo ditu.
Batzordeei zuzendutako gutun batean, Green Industryk proiektuan parte hartzen duten CapCapitaleko arduradun nagusien presentzia ziurtatu du. Arduradun horiek Londres, Madril eta Bartzelonatik joango dira.
Hilaren 5ean, goizez eta arratsaldez, hiru batzordeekin egingo diren topaketa independenteetan, bakoitzari bi ordu inguru eskainiko zaizkio, eta lantegiak aurrez aurre bisitatzeko asmoa ere erakutsiko du taldeak.
Tubos Reunidosen salmenta-prozesuaren atzean "kezka, ziurgabetasuna eta galdera legitimo asko" daudela onartu ondoren, balizko erosleak bere burua aurkezteko asmoa adierazi du, nor diren, nola lan egiten duten eta zer ikuspegi duten ezagutzera emateko.
"Entzun nahi dizuegu, zuen ikuspuntua ezagutu nahi dugu eta argi eta garbi hitz egin etorkizuna izango duen proiektu industrial bat eraikitzeko aukerei, zailtasunei eta konpromisoei buruz", adierazi die sindikatuei.
Topaketaren gai-zerrendan, inbertitzaile taldeak honako hauek proposatu ditu: CapCapital taldea eta bertaratutako kideak aurkeztea; Tubos Reunidos enpresaren industria-proiektua azaltzea; bideragarritasunerako beharrak: jarduera, lehiakortasuna, lanaren antolaketa, produktibitatea eta kostuen egonkortasuna; langileen ordezkarien galderak, kezkak eta proposamenak; eta elkarrizketarako hurrengo urratsak eta bideak.