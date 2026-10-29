Jaurlaritzak Alokaplus jarri du martxan, alokairuko ez-ordaintzeak estaltzeko aseguru publikoa
Alokairu-eskari handiena dagoen eremuetan hutsik dauden 25.000 etxebizitza inguru merkatura ateratzea sustatu nahi du Jaurlaritzak. Aseguruak, oro har, ordaindu gabeko 14 hilabeteko alokairua estaliko du, eta 20 hilabetera arte luzatu ahal izango da kasu jakin batzuetan.
Eusko Jaurlaritzak Alokaplus jarri du martxan, alokairuaren ez-ordaintzeen eta etxebizitzetan eragindako kalteen aurrean jabeei babesa emateko aseguru publiko eta doakoa. Alokairuan jartzeko dauden zalantzak argitzea eta eskari handiko eremuetan hutsik dauden 25.000 etxebizitza inguru merkatura ateratzen laguntzea du helburu ekimenak.
Programaren bidez, etxebizitza gehiago alokairuan jartzea sustatu nahi du Jaurlaritzak, maizterrei aseguru pribatu bat kontratatzearen kostua ezarri gabe. Horretarako, administrazioak bere gain hartuko ditu maizterrek ordaindu gabe utzitako zenbatekoak, programak ezarritako baldintzak betetzen badira.
Zer estaltzen du Alokaplusek?
Gehienez bost etxebizitzaren jabe diren pertsona fisikoei zuzenduta dago asegurua. Ordaindu gabeko alokairuak estaliko ditu, baita jabeak bere gain hartu behar izan dituen hornidura-gastuak eta maizterraren erruz edo arduragabekeriaz etxebizitzan eragindako kalteak ere.
Etxebizitzak maizterraren ohiko bizilekua izan behar du, eta alokairuaren prezioak programan ezarritako eskuragarritasun-baldintzak bete behar ditu. Gainera, hilero estaliko den zenbatekoak ezin izango du gainditu kontratuan adostutako alokairua, ezta alokairu-prezioen erreferentzia-sistemak ezarritako muga ere.
14 hilabeteko alokairua estaliko du, oro har
Oro har, Alokaplus aseguruak ordaindu gabeko 14 hilabeteko alokairua estaliko du gehienez. Muga hori 20 hilabetera arte luzatuko da maizterra 35 urtekoa edo gazteagoa denean, 65 urtetik gorakoa denean, guraso bakarreko familia bateko kidea denean edo bere ardurapean adingabeak nahiz desgaitasun funtzionala edo psikikoa duten pertsonak dituenean.
Jabeek eta maizterrek konpromiso-agiria sinatu beharko dute
Programan sartzeko, jabeak eta maizterrak konpromiso-agiri bat sinatu beharko dute, sistemari atxikitzen zaizkiola formalizatzeko.
Agiri horren bidez, maizterrak onartuko du Jaurlaritzak estalitako ez-ordaintzeengatik, hornidura-gastuengatik edo kalteengatik jabeari dirua ordaintzen badio, gero administrazioari itzuli beharko diola, legeak ezarritako baldintzetan.
Neurri horren bidez, alokairuko etxebizitzen eskaintza handitu nahi du Jaurlaritzak, eskari handiena duten eremuetan, eta berme handiagoak eman nahi dizkie etxebizitzak alokairuan jartzea erabakitzen dutenei.