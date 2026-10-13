Eusko Jaurlaritzak onartu du etxebizitzak alokairuan jartzen dituztenentzako aseguru publikoa
Alokaplusek zonalde tentsionatuetan alokatzen duten jabeentzat funtzionatuko du, azaroan sartuko da indarrean, 20 hilabetera arteko bermea emango du, etxebizitzako hornidurak eta kalteak ere estaliko ditu, eta 25.000 etxebizitza huts mobilizatzea espero du.
Eusko Jaurlaritzak Alokaplus programa onartu du astearte honetako Gobernu Kontseiluan. Etxebizitza merkatu tentsionatu izendatutako udalerrietan etxebizitzak alokatzen dituzten jabeei (gehienez bost etxebizitza dituztenei) zuzendutako doako aseguru publikoa da.
Jaurlaritzak eremu horietan dauden 25.000 bat etxebizitza hutsen zati bat merkaturatzea erraztu nahi du programa horrekin, errentaren ordainketari uko egiten dietenen, ordaintzeke dauden hornidura fakturen eta maizterrari egotz dakizkiokeen kalteen aurrean babesa eskainiz. Prezioen gorakada moteltzeko eta alokairu eskuragarriaren eskaintza handitzeko ekimenen barruan kokatu dute neurria.
"Alokaplus etxebizitza behar den lekuetan desblokeatzeko jaio da", adierazi du Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak, eta esan du hutsik dauden higiezinen zati bat ez dela alokatzen, jabeak errentak ez jasotzearen edo kalteen beldur direlako.
"Politika publikoaren betebeharra da arazo horiek desegitea, bermeak eskaintzea eta blokeatutako etxebizitzak etxebizitza erabilgarri bihurtzea", adierazi du sailburuak. Helburua etxebizitzak mobilizatzea dela azpimarratu du, "berme publiko, doako eta arrazoizko prezioei lotua", jabeen segurtasuna ez dadin kostu edo oztopo bihurtu alokairu baten bila dabiltzanentzat.
Ez ordaintzeak
Estaldura orokorra ordaindu gabeko 14 hilekoa izango da gehienez, eta 20ra arte luzatu ahal izango da errentariak 35 urte edo gutxiago baditu, 65 urte baino gehiago baditu, guraso bakarreko familia bateko kide bada, adingabeak ardurapean dituen bizikidetza-unitate bateko kide bada, edo dibertsitate funtzionala edo psikikoa duten pertsonak badira.
Aseguruan sartuko dira, halaber, jabeak ordaindu behar izan dituen hornidurak eta maizterrak bere erantzukizun edo zabarkeriagatik eragindako kalteak.
Nor atxiki daiteke?
Alokairua ez ordaintzearen kasuan, segurua martxan jarriko da epaitegiak kontratua suntsiarazteko eta etxebizitza berreskuratzeko demanda izapidera onartzen duen unean. Estalitako zenbatekoek hitzartutako errenta eta erreferentziako araudiak ezarritako mugak izango dituzte muga gisa; araudi hori aplikagarria ez denean, udalerriko hileko batez besteko errentaren % 95 hartuko da erreferentziatzat, alokairu librearen merkatuko estatistika erabilgarriaren arabera.
Alokaplus gehienez bost etxebizitzaren jabe diren pertsona fisikoei zuzenduta egongo da. Etxebizitza horiek ohiko bizileku gisa izateko alokairura bideratu beharko dira, eta tensio handiko eremu izendatutako udalerrietan egon beharko dira. Programa kontratu berrietan nahiz indarrean dauden alokairuetan sartu ahal izango da, betiere baldintzak betetzen badira eta errenta-mugak errespetatzen badira. Horrekin bat egiteko, errentatzailearen eta maizterraren arteko konpromiso-agiri bat sinatu beharko da, eta kontratuari dagokion eranskina erregistratu beharko da ez ordaintzeagatiko demanda judiziala aurkeztu aurretik.
Laguntzen eskaera bi bidetatik izapidetu ahal izango da: jabeak etxebizitza berreskuratu duenean edo lehenago. Lehenengo kasuan, jabeak hiru hilabeteko epea izango du higiezinaren jabetza berreskuratu duela egiaztatzen duenetik, eta eskaera aurkeztu beharko du aginduak eskatutako dokumentazio guztiarekin batera. Espedientea izapidetu eta ebatzi ondoren, ebazpena aldekoa bada, emandako zenbatekoa eta estalitako zenbatekoak zehaztuko dira.
Bigarren aukeran, eskaera hori egiteko aukera egongo da salaketa judizialaaren lehenengo sei hilabeteetan. Jabeak, ondoren, luzapena eskatu ahal izango du higiezina berreskuratu eta hurrengo hiru hilabeteetan, harik eta dagokion 14 edo 20 hilabeteko mugara iritsi arte.
Errentariaren zorra ez da ezabatzen
Aseguruak ez ditu errentariaren zorrak ezabatuko. Eusko Jaurlaritzak jabeari dagozkion zenbatekoak ordaintzen dizkionean, Administrazioak maizterrari eskatuko dio diru hori itzultzea, aplikatu beharreko araudiaren arabera. "Ez ditugu zorrak ezabatzen eta ez du behin betiko karga bihurtzen Administrazioarentzat", ohartarazi du Itxasok. "Jabetzari segurtasuna ematen diogu, baina betebeharrak betetzen ez dituenaren erantzukizuna mantentzen dugu", azaldu du. Mekanismoak errentatzailea babestu nahi du, errentaria bere erantzukizun ekonomikoetatik salbuetsi gabe.