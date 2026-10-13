El seguro contra los impagos del alquiler aprobado por el Gobierno Vasco cubrirá hasta 20 mensualidades

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes en el Consejo de Gobierno el programa Alokaplus, un seguro público y gratuito dirigido a propietarios (hasta cinco viviendas) que alquilen viviendas en municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado.

El Ejecutivo pretende facilitar la salida al mercado de parte de las aproximadamente 25.000 viviendas vacías que calcula que existen en estas áreas, ofreciendo cobertura frente a impagos, facturas de suministros pendientes y desperfectos imputables al inquilino. La iniciativa se enmarca en la estrategia del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana para aumentar la oferta de alquiler asequible y moderar los precios.

“Alokaplus nace para desbloquear viviendas allí donde hacen falta”, ha señalado el consejero de Vivienda Denis Itxaso, quien sostiene que parte de los inmuebles vacíos no se alquilan por el temor de sus propietarios a posibles impagos o daños.

“La obligación de la política pública es desactivar esos problemas, ofrecer garantías, y convertir viviendas bloqueadas en viviendas disponibles”, ha afirmado. El consejero ha subrayado que el objetivo es movilizar viviendas mediante “una garantía pública, gratuita y vinculada a precios razonables”, de forma que la seguridad para los propietarios no se traduzca en nuevos costes u obstáculos para quienes buscan un alquiler.