El Gobierno Vasco ha puesto en marcha este miércoles Alokaplus, un seguro público y gratuito para proteger a los propietarios frente a los impagos del alquiler y los posibles desperfectos en las viviendas. La iniciativa busca reducir la incertidumbre de los arrendadores y contribuir a sacar al mercado parte de las alrededor de 25 000 viviendas vacías que hay en las zonas de alta demanda de Euskadi.

El programa pretende facilitar que más propietarios pongan sus inmuebles en alquiler sin trasladar a las personas inquilinas el coste de contratar un seguro privado. Para ello, la Administración autonómica asumirá, en las condiciones establecidas, el pago de las cantidades adeudadas por los arrendatarios.

¿Qué cubre el seguro Alokaplus?

El seguro está dirigido a personas físicas propietarias de un máximo de cinco viviendas. Cubre las rentas impagadas, los gastos de suministros que haya tenido que asumir la propiedad y los desperfectos ocasionados en la vivienda por culpa o negligencia de la persona inquilina.

La vivienda debe destinarse a residencia habitual y el alquiler debe cumplir las condiciones de precio asequible establecidas en el programa. Además, la cuantía mensual cubierta no podrá superar la renta pactada en el contrato ni el límite correspondiente del sistema estatal de referencia del precio del alquiler.

Hasta 14 mensualidades, ampliables a 20

Con carácter general, Alokaplus cubrirá hasta 14 mensualidades impagadas. El límite se ampliará hasta 20 mensualidades cuando la persona inquilina tenga 35 años o menos, sea mayor de 65 años, forme parte de una familia monoparental o conviva con menores a cargo o con personas con diversidad funcional o psíquica.

Propietarios e inquilinos deberán firmar un compromiso

Para acogerse al programa, la persona propietaria y la inquilina deberán firmar un documento de compromiso que formalice su adhesión al sistema.

El documento establece también que, si el Gobierno Vasco abona a la propiedad cantidades correspondientes a impagos, suministros o desperfectos cubiertos por el seguro, la persona inquilina deberá devolver posteriormente ese dinero a la Administración, de acuerdo con las condiciones previstas legalmente.

Con esta medida, el Ejecutivo vasco busca aumentar la oferta de vivienda de alquiler en las zonas de mayor demanda y ofrecer más garantías a quienes se plantean alquilar sus inmuebles.