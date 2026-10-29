Uno de los oferentes por Tubos Reunidos, Green Industry, se reunirá el 5 de noviembre con sindicatos

Green Industry Machines & Materials, S.L. del grupo CapCapital, uno de los oferentes seleccionados en el proceso de venta de las unidades productivas de Tubos Reunidos, se reunirá el próximo 5 de noviembre en Bilbao con los comités de empresa de Trapagaran, Amurrio y Nanclares de la Oca.

En esta primera reunión presencial, el grupo se presentará y trasladará a los sindicatos las líneas generales del proyecto industrial que plantea para Tubos Reunidos, explicará las necesidades operativas y laborales que considera relevantes para su viabilidad y escuchará las inquietudes y propuestas sindicales.

En una misiva dirigida a los comités, Green Industry asegura la presencia de los principales responsables de CapCapital involucrados en el proyecto, que se desplazarán expresamente desde Londres, Madrid y Barcelona.

En encuentros independientes a lo largo de la mañana y tarde del día 5 con cada uno de los tres comités, en los que se dedicará unas dos horas a cada uno, el grupo mostrará también su intención de conocer personalmente las fábricas.

Tras reconocer que detrás del proceso de venta de Tubos Reunidos hay "preocupación, incertidumbre y muchas preguntas legítimas", el posible comprador expresa su intención de presentarse para dar a conocer quiénes son, cómo trabajan y qué visión tienen para Tubos Reunidos.

"Queremos escucharos, conocer vuestra perspectiva y hablar con claridad de las oportunidades, las dificultades y los compromisos que exige construir un proyecto industrial con futuro", señala a los sindicatos.

En el orden del día del encuentro, el grupo inversor propone la presentación de CapCapital y de los asistentes; la exposición del proyecto industrial para Tubos Reunidos; las necesidades para su viabilidad: actividad, competitividad, organización del trabajo, productividad y estabilidad de costes; preguntas, inquietudes y propuestas de la representación de los trabajadores; y los próximos pasos y vías de interlocución.