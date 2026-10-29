Los sindicatos del metal de Bizkaia denuncian el bloqueo de las negociaciones por un nuevo convenio

Los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT han denunciado el "portazo" de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal a todos los puntos de la plataforma sindical conjunta, con la que mantiene negociaciones para un nuevo convenio. La próxima reunión será el 18 de noviembre, según han informado los cuatro sindicatos.

ELA ha afirmado que, si la patronal mantiene su posición, será necesario llevar el conflicto a los centros de trabajo y a la calle.

Por su parte, LAB ha criticado que la patronal no acepta "ni mejoras salariales, ni reducción de jornada, ni avances en antigüedad, salud laboral, empleo, licencias o derechos sociales".

Según ha explicado, el único movimiento de la patronal del sector del metal de Bizkaia ha sido proponer subidas salariales del 3% en 2026, del 2,5% en 2027 y 2028, y del 1,5% en 2029 y 2030. "Estas subidas están lejos de garantizar el poder adquisitivo y supondrán que las personas trabajadoras no puedan hacer frente al coste de la vida", ha subrayado.

Además, ha reprochado que la patronal "mantiene los recortes que ya planteó en febrero, más flexibilidad horaria, limitaciones al complemento de IT por accidente de trabajo y enfermedad profesional, condiciones para disfrutar de licencias y recortes en derechos sindicales, entre otros".

CC. OO. ha lamentado que la patronal les ha hecho "perder un año pidiendo una plataforma conjunta para ganar tiempo y engañar a las plantillas" y ha llevado a la reunión "cero mejoras".

"FVEM no respeta la negociación: se cierra en banda y encima nos exige a los sindicatos que recortemos nuestra plataforma porque les parece excesiva", ha manifestado, para añadir que la FVEM les ha demostrado que la negociación "no va con ellos", lo que convierte su postura en un "claro llamamiento al conflicto".

Finalmente, UGT-FICA Euskadi ha indicado que el único planteamiento trasladado hasta ahora por FVEM es un convenio a cinco años (2026-2030) con incrementos salariales inferiores al IPC de Euskadi, que "no garantizan el poder adquisitivo de las personas trabajadoras del sector, justo cuando más necesario es compensar la carestía de la vida".

Por ello, ha reclamado a la FVEM que deje de "dilatar el proceso y presente una propuesta seria, a la altura del sector y de la situación económica y social actual".