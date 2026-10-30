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Greba "eragin handia" izaten ari da Osakidetzan, sindikatuen arabera

Gaurko lanuztea SATSE, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek deitu dute, langile guztientzako lan-baldintza hobeak eskatzeko. Euskadiko Medikuen Sindikatua deialdi honetatik kanpo geratu da, Osasun Sailarekin medikuentzako akordio esklusibo bat itxi baitzuen.

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Osakidetzako langileek Bilbon egindako manifestazio baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzako greba "eragin handia " izaten ari da ospitaleetan, osasun-zentroetan eta osasun-zerbitzuetan, sindikatuetako iturriek jakitera eman dutenez.

Gaurko lanuztea SATSEk, ELAk, LABek, CCOOk eta UGTk deitu dute, langile guztientzako lan-hobekuntzak eskatzeko. Euskadiko Medikuen Sindikatua (SME) deialdi honetatik kanpo geratu da, Osasun Sailarekin medikuentzako akordio esklusibo bat itxi baitzuen.

Deialdia egin duten sindikatuen iturriek adierazi dutenez , "zerbitzu anitz itxita daude, ohiko jarduerarik gabeko kontsultak daude" eta "erizaintzako eta beste osasun-zerbitzuetako profesionalen artean jarraipen handia izaten ari da".

Ospitale-arretan adierazi dutenez, Araban grebak eragin handiagoa izan du Pediatriako kanpo-kontsultetan eta Txagorritxuko Ospitaleko laborategi eta analisi klinikoen zerbitzuan, besteak beste, baita Santiago Ospitaleko ebakuntza-geletan ere.

Halaber, Donostia Unibertsitate Ospitalean adierazi dute kanpo-kontsulten % 75-80k ez dutela erizaintzako langilerik.

Lehen Mailako Arretari dagokionez, sindikatuen arabera, anbulatorio batzuetan, San Martingo eta Zabalganakoetan esaterako, administrazioko eta erizaintzako langile guztiek egiten dute bat grebarekin. 

Hauek dira Osakidetzan ostiraleko grebarako ezarritako gutxieneko zerbitzuak
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