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Azaroaren 11ko greba orokorrerako mobilizazioak aurkeztu dituzte Euskadiko UGTk eta CCOOk
Mobilizazio masiboak iragarri dituzte bi sindikatuen idazkari nagusiek. Greba politikoa dela esan dute, langileek datozen hauteskundeetan jokoan asko dutelakoan. Sindikatu guztiek egun bakarrean bat egitea positiboa dela uste dute CCOOk eta UGTk.
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