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Azaroaren 11ko greba orokorrerako mobilizazioak aurkeztu dituzte Euskadiko UGTk eta CCOOk

Iragarkia
GRAFCAV1353. BILBAO, 02/11/2026.-El secretario general de CCOO de Euskadi, Santi Martínez, (i) y el presidente de la Comisión gestora de UGT Euskadi, Tximi López, (d) presentan en rueda de prensa los motivos y las manifestaciones convocadas para el próximo 11 de noviembre, jornada de huelga general. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Mobilizazio masiboak iragarri dituzte bi sindikatuen idazkari nagusiek. Greba politikoa dela esan dute, langileek datozen hauteskundeetan jokoan asko dutelakoan. Sindikatu guztiek egun bakarrean bat egitea positiboa dela uste dute CCOOk eta UGTk.

Grebak CCOO UGT Ekonomia

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