Eusko Jaurlaritzak % 6,7 handitu du EHUren aurrekontua, 461 milioi eurora arte
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailak 698 milioi euro izango ditu 2027an, aurten baino % 6 gehiago. Ikerketa eta berrikuntzarako inbertsioa 163 milioi eurora iritsiko da.
Eusko Jaurlaritzak % 6,7 handituko du Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) finantzaketa 2027an, 461 milioi euroraino. Aurten baino 29,1 milioi euro gehiago jasoko ditu unibertsitate publikoak. Igoera hori Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailaren aurrekontuaren barruan dago. Sailak 698 milioi euro izango ditu guztira datorren urtean, 2026an baino % 6 gehiago.
Juan Ignacio Perez Iglesias sailburuak astearte honetan aurkeztu ditu aurrekontuak Eusko Legebiltzarreko Ogasun Batzordean. Azaldu duenez, azken hiru urteetan % 20 handitu da unibertsitate publikoari emandako dirua; hau da, duela hiru urte baino 75 milioi euro gehiago jasoko ditu orain.
371 milioi euroko ohiko finantzaketa
EHUren 461 milioi euroko aurrekontutik, 371 milioi ohiko finantzaketari dagozkio, iazkoan baino % 7,5 gehiago. Beste 45,1 milioi euro hitzarmen-programarako izango dira; 20,1 milioi, irakasleen ordainsari-osagarrietarako; eta gainerako 25 milioiak, Azpiegituren Plan Plurianualerako.
Beketarako aurrekontua ia bere horretan mantenduko da: 34,4 milioi euro izango dira. Kopuru horren % 90 baino gehiago ikasleentzako laguntza orokorretara bideratuko dute.
Sailburuak, bestalde, Jaurlaritzaren eta EHUren arteko harremanak hobera egin duela nabarmendu du. Onartu du duela urtebete bestelakoa zela egoera, baina ordutik izandako elkarrizketek emaitza onak eman dituztela uste du.
163 milioi euro ikerketa eta berrikuntzarako
Ikerketak eta berrikuntzak 163 milioi euroko aurrekontua izango dute 2027an. Ikerketa- eta berrikuntza-proiektuetarako dirulaguntzak, zehazki, % 8,9 handituko dira.
Ikerketa-langileen prestakuntzarako, mugikortasunerako eta talentua erakartzeko 51,6 milioi euro erabiliko dituzte, aurten baino % 8,4 gehiago. Doktoretza aurreko eta ondoko prestakuntzak, berriz, 20,6 milioi euro jasoko ditu, 2024an baino % 34 gehiago.
Ikerketa- eta berrikuntza-proiektuek 72,1 milioi euro izango dituzte. Azpiegituretarako 30,7 milioi bideratuko dituzte, eta dibulgazio zientifikorako eta digitalizazio-programetarako, 9,4 milioi.
EH Bilduk etengabeko elkarrizketa eskatu du
Aurrekontuen eztabaidan, EH Bilduk Jaurlaritzaren eta EHUren arteko harreman iraunkorra eskatu du. Unibertsitatearen egiturazko beharrei erantzuteko eta finantzaketa nahikoa bermatzeko beharra ere azpimarratu du.
PPk, berriz, aurrekontu-igoerak lehiakortasunean, hezkuntzaren bikaintasunean eta talentuari eustean benetako eragina izan dezan eskatu du. Jaurlaritza osatzen duten alderdiek, aldiz, inbertsioaren igoera ontzat jo dute, eta aurrekontuaren izaera historikoa nabarmendu dute.