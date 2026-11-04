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Sube el número de afiliados a la Seguridad Social en la CAV y Navarra en octubre, pero también sube el paro

La Comunidad Autónoma Vasca ha sumado 14 524 afiliaciones a la Seguridad Social y Navarra 2541. Además, hay 2316 personas paradas más en la CAV y 719 personas más en Navarra.
SAN SEBASTIÁN, 28/07/2026.- Una mujer atiende un puesto de verdura en San Sebastián este martes, en el que se han publicado la Encuesta de Población Activa. El mercado laboral creó en el segundo trimestre de 2026 en el País Vasco 7.800 empleos hasta un total de 1.007.600, mientras la cifra de desempleados se redujo en 12.400 y la tasa de paro bajó 1,12 puntos respecto a los últimos tres meses del año anterior hasta el 7,11 %. EFE/Javier Etxezarreta
Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Afiliatuen kopuruak gora egin du urrian EAEn eta Nafarroan, baina langabe kopuruak ere egin du gora

Agencias | EITB

Última actualización

La Comunidad Autónoma Vasca ha sumado 14 524 afiliaciones a la Seguridad Social en el último mes, hasta alcanzar 1 056 141 cotizantes, y en Navarra la afiliación ha aumentado en 2541 personas hasta las 327 761. Por contra, el paro ha repuntado un 2,12 % con respecto a septiembre (2316 personas) en la CAV y un 2,37 % (719 personas).

Los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión Seguridad Social y Migraciones han hecho públicos este miércoles respectivamente los datos relativos al desempleo y a la afiliación correspondientes al mes de octubre.

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Paro Economía Navarra Comunidad Autonóma Vasca

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