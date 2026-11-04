Sube el número de afiliados a la Seguridad Social en la CAV y Navarra en octubre, pero también sube el paro

La Comunidad Autónoma Vasca ha sumado 14 524 afiliaciones a la Seguridad Social en el último mes, hasta alcanzar 1 056 141 cotizantes, y en Navarra la afiliación ha aumentado en 2541 personas hasta las 327 761. Por contra, el paro ha repuntado un 2,12 % con respecto a septiembre (2316 personas) en la CAV y un 2,37 % (719 personas).

Los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión Seguridad Social y Migraciones han hecho públicos este miércoles respectivamente los datos relativos al desempleo y a la afiliación correspondientes al mes de octubre.

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