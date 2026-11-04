Euskotrenek trenbidearen unean uneko egoera ezagutzeko sistema berria ezarriko du, segurtasuna bermatzeko
Gailu berri horrek trenbidearen eta katenariaren egoeraren berri emago du, edozein gorabehera detektatzeko. Proiektua Eusko Jaurlaritzako Mugikortasun Sailaren kontuen baitan kokatzen da; sail horrek 700 milioi euroko aurrekontua izango du guztira 2027an, aurten baino % 19,5 gehiago.
Euskotrenek trenbideak auskultatzeko eta ikuskatzeko sistema berri bat jarriko du martxan bere bost trenetan, gorabeherak prebenitzeko eta segurtasuna bermatzeko. Neurri horrek 1,2 milioi euroko inbertsioa egingo du, eta gailu berriari esker bidearen eta katenariaren egoera ibilbidean zehar ikuskatu ahal izango da, anomaliak detektatzeko.
Eusko Jaurlaritzako Mugikortasun Sailaren kontuen baitan kokatzen da proiektua. Hain zuzen ere, asteazken honetan aurkeztu ditu Susana Garcia Chueca sailburuak datorren urterako kontuak; 695 milioi euroko aurrekontua izango du guztira 2027an, aurten baino % 19,5 gehiago.
Sailburuak xehatutako kontuek trenbide eta tranbia-sarea zabaldu, hobetu eta kontserbatzea dute helburu, baita mugikortasun jasangarria eta herritarrek garraio publikoaren erabilera sustatzen duten ekimenak garatzea ere.
Hala, trenbideen ikuskapen sistema berriari buruz adierazi du gailua tren batean instalatuko dela lehendabizi datorren urteko lehen seihilekoan, kalibratze eta neurketa lanak egiteko, eta, ondoren, beste lau unitatetan jarriko dela. Emaitzak onak badira, etorkizunean tren gehiagotara zabaltzea da helburua.
Sailak, halaber, ERTMS izeneko seinaleztapen, komunikazio eta kontrol sistema zabaltzen jarraituko du trenetan zein trenbideetan, eta 2,4 milioi euro bideratuko ditu horretarako.
Aurrekontuen zatirik handiena, 408,9 milioi euro, trenbide-azpiegiturak egiteko, proiektu berriak planifikatzeko eta sarea mantentzeko eta hobetzeko erabiliko da, Euskal Trenbide Sarearen (ETS) bidez.
Besteak beste, ondorengo proiektuak aipatu ditu sailburuak: Bilboko metroaren 5. linea (70 milioi euro), Pasaiako biaduktua eta geltoki zaharra eraistea (10,8 milioi euro), Amarako saihesbidea (2,4 milioi euro), Zumaiako kotxetegiak amaitzea, eta Arriagakoak (Erandio) eraikitzen hastea.
Gasteizen Zabalganara tranbia luzatzeko lanak ere aipatu ditu, 21,3 milioi euroko aurrekontuarekin. Lan horiek datorren urteetan jarraituko dute.
Abiadura Handiko Trena
Abiadura handiko sarera ere diru-kopuru handia biderako da. Zehazki, Variante Sur Ferroviarioko (BFA) I. faseko sei zatiak egiteko 103,9 milioi euroko inbertsioa aurreikusten da; Bilborako sarbideak, berriz, 5,2 milioi euroko aurrekontua izango du, eta Arkautiko lotuneko obrek, 3,7 milioi eurokoa.
Gainera, 95,1 milioi Eusko Jaurlaritzari transferitutako eta Renfek operatutako aldiriko zerbitzura bideratuko dira. Horietatik 3,4 milioi Arabako Lautadako zerbitzua sendotzeko inbertituko dira.
Euskotrenek, berriz, 157 milioi euro jasoko ditu; horietatik 99,8 ustiapen dirulaguntza gisa eta 57,2 kapital dirulaguntza gisa.