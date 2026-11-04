La Comisión de Expertos recomienda al Ministerio de Trabajo subir el SMI hasta 1.281 euros

La Comisión de Expertos que asesora al Gobierno español para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha recomendado al Ministerio de Trabajo subirlo un 4,9% en 2027, desde los actuales 1.221 euros al mes por catorce pagas hasta 1.281 euros, según han confirmado fuentes del Ejecutivo.



Este incremento del 4,9%, equivalente a 60 euros mensuales más, está en línea con la evolución de los precios en los meses de septiembre y octubre, cuando la inflación interanual se situó en este mismo porcentaje.

Con esta subida, los expertos consideran que el SMI no perdería poder adquisitivo, cumpliendo así el mandato dado por la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de garantizar el poder de compra de esta renta mínima.



También se cumpliría, a juicio de los expertos, el mandato establecido en la Carta Social Europea de que el SMI represente al menos el 60% del salario medio.



La subida propuesta por la comisión asesora, adelantada por algunos medios, cuenta con que el SMI seguirá sin tributar en el IRPF, tal y como pretende seguir haciendo el Gobierno para el ejercicio 2027.



Este alza del 4,9% está por debajo de la demanda de CCOO y UGT de subir el SMI al menos un 7% en 2027, hasta los 18.290,58 euros anuales ó 1.306,5 euros mensuales por catorce pagas (unos 85,5 euros más al mes que ahora).

La intención del Gobierno español es aprobar la subida del SMI de 2027 antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Gobierno aprobó el pasado mes de febrero, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, subir el SMI en un 3,1% para este año, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, 37 euros más que la cuantía fijada para 2025.



Este incremento fue fruto del acuerdo alcanzado entre Trabajo y CCOO y UGT y al que no se sumaron los empresarios. Así, la subida de 2026 se pactó en solitario con los sindicatos por sexto año consecutivo.