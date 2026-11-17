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Osakidetzako sindikatuek abenduko grebei eutsiko diete Mahai Sektorialean "aurrerapausorik" ezean
Satse, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek deituta, Osakidetzako langileek elkarretaratzea egin dute gaur goizean osasun zentroen atarietan, Osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzak hobetzea eskatzeko.
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