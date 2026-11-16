Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Repsolek auzitara eraman ditu Endesa, Iberdrola, Naturgy eta Red Electrica, itzalaldiagatik
Repsolek 120 milioi euro inguru eskatu ditu itzalaldi elektrikoak eragindako kalteengatik. Kopuruak egun batzuk lehenago, apirilaren 22an, Cartagenako energiako industriagunean erregistratutako beste gertakari baten ondoriozko kalteak ere barne hartzen ditu.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Etxebizitzaren prezioak markak hautsi ditu berriro: 6.662 €/m2 Donostian eta 4.102 €/m2 Gipuzkoan
ZUZENEAN
Duela min.
Espainiako Gobernuak bihar onartuko du gutxieneko soldata 1.286 eurora igotzea
ZUZENEAN
Duela min.
SMU medikuen sindikatuak deitutako grebaren jarraipena % 4,09koa da, Osakidetzaren arabera
ZUZENEAN
Duela min.
Pradales: "AEBtik Euskadira inbertsio gehiago ekarri nahi ditugu"
ZUZENEAN
Duela min.
Eusko Jaurlaritzak gazteentzako zuzkidura-apartamentuak eraikiko ditu Telefonicaren Bilboko eraikin zaharrean
ZUZENEAN
Duela min.
Ikuskizunetako teknikariek bi greba egun deitu dituzte Hego Euskal Herrian, hauteskunde kanpainaren itxierako egunetan
ZUZENEAN
Duela min.
CAFek Osloko metroarekin duen kontratua luzatu egin du, 24 unitate gehiago egiteko
ZUZENEAN
Duela min.
SMU: "Greba hau ez da joko politiko bat, osasun publikoa indartu nahi dugu"
ZUZENEAN
Duela min.
Bizkaiko eraikuntza sektoreak etxebizitza sustatzeko neurri ausartak eskatu ditu
Gehiago ikusi