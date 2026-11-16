Eskaria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Repsolek auzitara eraman ditu Endesa, Iberdrola, Naturgy eta Red Electrica, itzalaldiagatik

Iragarkia
Logo Repsol
18:00 - 20:00
Repsoleko gasolindegia. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Repsolek 120 milioi euro inguru eskatu ditu itzalaldi elektrikoak eragindako kalteengatik. Kopuruak egun batzuk lehenago, apirilaren 22an, Cartagenako energiako industriagunean erregistratutako beste gertakari baten ondoriozko kalteak ere barne hartzen ditu.

Repsol Energia Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X