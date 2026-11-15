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Bizkaiko eraikuntza sektoreak etxebizitza sustatzeko neurri ausartak eskatu ditu
Bizkaiko eraikuntzako patronalaren idazkari nagusi Iñaki Urrestiren ustez, presako neurrien lege berria gelditutako etxebizitza-sustapenak desblokeatzen ari da, bideragarritasun faltagatik. Urrestik ekimen gehiago eskatu du eskaerari erantzuteko.
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