ETXEBIZITZA
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Bizkaiko eraikuntza sektoreak etxebizitza sustatzeko neurri ausartak eskatu ditu

Iragarkia
Iñaki Urresti secretario geneal de ASCOBI
18:00 - 20:00

EITB

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Bizkaiko eraikuntzako patronalaren idazkari nagusi Iñaki Urrestiren ustez, presako neurrien lege berria gelditutako etxebizitza-sustapenak desblokeatzen ari da, bideragarritasun faltagatik. Urrestik ekimen gehiago eskatu du eskaerari erantzuteko.

Etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

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