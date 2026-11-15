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El sector de la construcción en Bizkaia reclama medidas valientes para impulsar la vivienda
El secretario general de la patronal de la construcción de Bizkaia, Iñaki Urresti, considera que la nueva ley de medidas urgentes está desbloqueando promociones de vivienda paralizadas por falta de viabilidad. Urresti reclama más iniciativa para responder a la demanda.
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