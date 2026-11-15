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El sector de la construcción en Bizkaia reclama medidas valientes para impulsar la vivienda

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Iñaki Urresti secretario geneal de ASCOBI
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bizkaiko eraikuntza sektoreak etxebizitza sustatzeko neurri ausartak eskatu ditu

EITB

Última actualización

El secretario general de la patronal de la construcción de Bizkaia, Iñaki Urresti, considera que la nueva ley de medidas urgentes está desbloqueando promociones de vivienda paralizadas por falta de viabilidad. Urresti reclama más iniciativa para responder a la demanda.

Vivienda Comunidad Autonóma Vasca Economía

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