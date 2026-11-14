Las sociedades de las tres plantas de Tubos Reunidos entran en liquidación; las fábricas siguen activas

Las dos sociedades que gestionan las tres plantas que Tubos Reunidos tiene en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) entrarán en fase de liquidación, según ha decidido la jueza del Tribunal de Instancia número 7 de Vitoria-Gasteiz en un auto al que ha tenido acceso EITB. Sin embargo, las tres factorías (Nanclares de la Oca, Amurrio y Valle de Trápaga) seguirán activas.

El auto, fechado el 11 de noviembre, establece la apertura de la fase de liquidación dentro del concurso de acreedores presentado en mayo. Así, el administrador concursal, PKF ATtes, asumirá en adelante las funciones de los actuales directivos y gestionará las dos sociedades: Tubos Reunidos Group S.L.U., que abarca las plantas de Amurrio (Álava) y Valle de Trápaga (Bizkaia), y Tubos Reunidos Premium Threads (TRPT), que gestionaba la fábrica de Iruña de Oca.

La decisión de la jueza llega de oficio tras no alcanzar la compañía un convenio con los acreedores dentro del plazo legal.

Sindicatos insisten en que la decisión no supone el cierre de las factorías

ESK de Tubos Reunidos de Amurrio (conforma, junto con ELA y LAB la mayoría sindical en el comité de empresa) ha precisado en un comunicado que "la apertura de la liquidación no significa que las fábricas vayan a cerrar ni que se produzcan despidos automáticamente" y ha matizado que "el proceso de venta de las unidades productivas sigue siendo la vía prevista para intentar dar continuidad a la actividad".

El sindicato recomienda, por tanto, "paciencia y temple" a la plantilla para no caer en el "alarmismo excesivo", aunque admite que no se debe "abandonar una lógica cautela, dado que la situación sigue siendo grave y delicada".

Ahora, ha subrayado, "estamos ante un cambio importante en el procedimiento judicial, pero no ante una decisión de cierre". De momento, ha añadido, "no tenemos ninguna noticia sobre nuevos plazos, ni cierres o modificaciones estructurales en la plantilla".



Tras aclarar que la Administración Concursal no les ha comunicado nada todavía sobre este asunto, ESK espera que la semana que viene se les convoque a una reunión para ampliar éste y otros asuntos.

Por último, subraya que a día de hoy no hay ningún ERE extintivo formalmente iniciado, tampoco ningún periodo de consultas ni ningún procedimiento de cierre en curso en Amurrio, Valle de Trápaga o Nanclares.

En parecidos términos, el sindicato LAB ha aclarado en un mensaje a la plantilla en Telegram que esta nueva fase "no cambia el proceso de venta que ya estaba en marcha", y por lo tanto, continúan vigentes las reglas establecidas por la administración concursal. Es decir, no significa que ninguna de las tres factorías vaya a cerrar ni que se haya paralizado el proceso de búsqueda de compradores.