Araba presenta un presupuesto de 752 millones para “blindar el bienestar social” y “culminar inversiones estratégicas”

La Diputación Foral de Álava ha presentado este viernes su proyecto de presupuesto para 2027, con una dotación económica de 752,2 millones de euros, un 6% mayor que el actual. El Diputado General alavés, Ramiro González, ha asegurado que son cuentas con las que actuar en “todos aquellos ámbitos en los que sí podemos marcar una diferencia real en la vida de las personas para aliviar los gastos y concentrar ahí los esfuerzos”.

González ha afirmado que “son unas cuentas para blindar la calidad de los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía" y se ha congratulado de que el territorio alavés "siga situándose entre los territorios del Estado con mayor inversión social por habitante".

La mitad, políticas sociales

La mitad del presupuesto (363 millones) está destinado a políticas sociales. El gasto social por habitante alcanza los 1.024 euros anuales, un 9,4 % más. En 2027 prevén destinar 1,3 millones para la residencia Etxebidea, y crearán 100 plazas para personas mayores.

Destinarán 6,2 millones para fomentar la vivienda en los pueblos, y también aumenta la partida de carreteras, con 125 millones, tras la asunción de competencias sobre la A-68. También se incluyen 3,7 millones para la ampliación del tranvía a Zabalgana.

Otros de los proyectos son el Centro de Fabricación Avanzada de Automoción, el centro de excelencia del vino o la compra de suelo industrial.

Los acuerdos, tras las elecciones

Para aprobarse el presupuesto, la coalición de gobierno PNV-PSE necesita del apoyo de al menos uno de los grupos de la oposición -EH Bildu, PP o Elkarrekin Podemos-. González ha admitido que el acuerdo, de producirse, llegará tras las elecciones generales del 29 de noviembre. Ha reconocido que la campaña electoral y las elecciones del año que viene hacen que no sea “un momento sencillo”, pero ha recordado que “tenemos hasta el 14 de diciembre para llegar a un acuerdo”.

El pasado año, las Juntas Generales aprobaron el presupuesto con el apoyo de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU, una vez que acordaron partidas de 31 millones de euros hasta 2028. En cualquier caso, González ha adelantado que, si hubiera que prorrogar los presupuestos, los proyectos fundamentales estarían aún así garantizados.