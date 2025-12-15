Presupuestos 2026
La Diputación Foral de Álava y Elkarrekin Podemos-IU acuerdan partidas de 31 millones de euros hasta 2028

Los presupuestos de 2026 acordados este domingo por la Diputación alavesa y Elkarrekin Podemos darán paso a un primer convenio para residencias privadas y trabajadoras a domicilio. Tras ser debatido y enmendado hoy y mañana, el viernes se le dará luz verde definitiva al presupuesto.

Euskaraz irakurri: Arabako Aldundiak eta Elkarrekin Podemosek adostutako aurrekontuek 2028ra arte 31 milioi euroko diru partida izango dute
La Diputación Foral de Álava y Elkarrekin Podemos han acordado partidas de 31 millones de euros hasta 2028 dentro de los presupuestos de 2026, según la información difundida este lunes por Elkarrekin Podemos.

Gracias a esta partida se dará paso al primer convenio para residencias privadas y trabajadoras a domicilio , además de un pacto para facilitar el acceso a la vivienda y reconducir la situación de las personas sin hogar, y una partida para ofrecer transporte público gratuito a estudiantes de hasta 20 años en materia de movilidad.

La coalición morada ha precisado que con el acuerdo se reforzarán otros ámbitos prioritarios para los alaveses, como la vigilancia, el fomento del comercio, el refuerzo de la salud mental o las medidas de vigilancia medioambiental, entre otros.

Las enmiendas se debatirán y votarán hoy en la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales de Álava y darán luz verde definitiva al presupuesto de la Diputación el próximo viernes, 19 de diciembre.

No obstante, Elkarrekin Podemos ha querido dejar claro que Elkarrekin no es socio de PNV y PSE, asegurando que el acuerdo es puntual. 

ÁREA SOCIAL

-Pacto para el primer convenio de trabajadores de residencias y viviendas comunitarias de Álava:

Presupuesto 2026: 2 010 000 euros

Crédito de compromiso 2027: 4 200 000 euros

Crédito de compromiso 2028: 4 200 000 euros

-Primer Plan Foral de Salud Mental y Prevención del Suicidio: 180 000 euros

-Refuerzo del centro de acogida residencial para mujer víctimas de violencias machistas: 150 000 euros

-Convenio con Eginaren Egunez (personas con discapacidad y accesibilidad universal) y Observatorio de Accesibilidad Universal: 94 000 euros

-Convenios de intervención social y discapacidad: 110 000 euros

VIVIENDA

-Pacto por la vivienda: alquiler asequible, rehabilitación, compra y construcción de vivienda pública, plan de intermediación intergeneracional y programa de 50 viviendas:

Presupuesto 2026: 4 000 000 euros

Crédito de compromiso 2027: 4 000 000 euros

Crédito de compromiso 2028: 4 000 000 euros

-Pacto contra el sinhogarismo: nuevo recurso foral de exclusión residencial.

Presupuesto 2026: 900 000 euros

Crédito de compromiso 2027: 900 000 euros

Crédito de compromiso 2028: 900 000 euros

MOVILIDAD SOSTENIBLE    

-Mejora del transporte público, fomento de la movilidad sostenible y compartida, y refuerzo de conexiones urbanas y rurales:

-Gratuidad transporte menores de 20 años: 100 000 euros

-Transporte público ocio (fines de semana y nocturno): 300 000 euros

-Plataforma coche compartido: 80 000 euros

-Ayudas vehículos eléctricos: 100 000 euros

