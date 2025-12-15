La Diputación Foral de Álava y Elkarrekin Podemos han acordado partidas de 31 millones de euros hasta 2028 dentro de los presupuestos de 2026, según la información difundida este lunes por Elkarrekin Podemos.



Gracias a esta partida se dará paso al primer convenio para residencias privadas y trabajadoras a domicilio , además de un pacto para facilitar el acceso a la vivienda y reconducir la situación de las personas sin hogar, y una partida para ofrecer transporte público gratuito a estudiantes de hasta 20 años en materia de movilidad.

La coalición morada ha precisado que con el acuerdo se reforzarán otros ámbitos prioritarios para los alaveses, como la vigilancia, el fomento del comercio, el refuerzo de la salud mental o las medidas de vigilancia medioambiental, entre otros.

Las enmiendas se debatirán y votarán hoy en la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales de Álava y darán luz verde definitiva al presupuesto de la Diputación el próximo viernes, 19 de diciembre.

No obstante, Elkarrekin Podemos ha querido dejar claro que Elkarrekin no es socio de PNV y PSE, asegurando que el acuerdo es puntual.