Arabako Aldundiak eta Elkarrekin Podemosek 31 milioi euroko diru-partidak onartu dituzte 2028ra arte

Arabako Foru Aldundiak eta Elkarrekin Podemos IUk igande honetan adostutako 2026ko aurrekontuei esker, erresidentzia pribatu eta etxez etxeko langileentzako lehen hitzarmenari bide emango zaio. Gaur-biharretan eztabaidatu eta zuzenketak egin ostean, ostiralean emango diote behin betiko oniritzia Aldundiaren aurrekontuari.

David Rodriguez Elkarrekin Podemos IU Araba
Arabako Foru Aldundiak eta Elkarrekin Podemos IUk  igande honetan adostutako 2026ko aurrekontuek 31 milioi euroko diru-partida izango dute 2028ra arte, astelehen honetan Elkarrekin Podemosek zabaldutako informazioaren arabera.

Aurrekontu horri esker, erresidentzia pribatu eta etxez etxeko langileentzako lehen hitzarmenari bide emango zaio. Gainera, etxebizitzarako sarbidea errazteko eta etxegabeen egoera bideratzeko ituna ere adostu dute. Bestalde, mugikortasunari lotuta, 20 urte arteko ikasleek garraio publikoa izan dezaten partida ere adostu dute.

Koalizio moreak zehaztu duenez, akordioarekin arabarrentzat lehentasunezko diren beste esparru batzuk indartuko dira, besteak beste, zaintza, merkataritza sustatzea, osasun mentala indartzea eta ingurumenaren zaintzarako neurriak adostu dituzte.

Arabako Batzar Nagusietako Ogasun Batzordean gaur-biharretan eztabaidatu eta bozkatuko dituzte zuzenketak, eta ostiralean, abenduak 19, onartuko dituzte behin betiko Aldundiaren aurrekontuak.

Dena dela, Elkarrekin Podemos taldeak argi esan du Elkarrekin taldea ez dela EAJ eta PSEren bazkide, akordioa puntuala dela adierazi du. 

GIZARTE ARLOA    

- Arabako egoitza eta etxebizitza komunitarioetako langileen lehen hitzarmenerako ituna:

2026ko aurrekontua: 2.010.000 euro

2027ko konpromiso-kreditua: 4.000.000 euro

2028ko konpromiso-kreditua: 4.000.000 euro

- Osasun Mentaleko eta Suizidioaren Prebentzioko Lehen Foru Plana: 180.000 euro

- Indarkeria matxisten biktima diren emakumeentzako egoitza-harrerako zentroa indartzea: 150.000 euro

- Hitzarmena Eginaren Egunez erakundearekin (desgaitasuna eta irisgarritasun unibertsala duten pertsonak) eta Irisgarritasun Unibertsalaren Behatokiarekin: 94.000 euro

- Esku-hartze sozialeko eta desgaitasuneko hitzarmenak: 110.000 euro

ETXEBIZITZA    

- Etxebizitzaren aldeko ituna: alokairu eskuragarria, etxebizitza publikoa birgaitzea, erostea eta eraikitzea, belaunaldien arteko bitartekaritza-plana eta 50 etxebizitzako programa:

Aurrekontua 2026: 4.000.000 euro

2027ko konpromiso-kreditua: 4.000.000 euro

2028ko konpromiso-kreditua: 4.000.000 euro

- Etxegabetasunaren aurkako ituna: bizitegi-bazterketako foru-baliabide berria.

Aurrekontua 2026: 900.000 euro

2027ko konpromiso-kreditua: 900.000 euro

2028ko konpromiso-kreditua: 900.000 euro

MUGIKORTASUN JASANGARRIA

- Garraio publikoa hobetzea, mugikortasun iraunkorra eta partekatua sustatzea, eta hiri- eta landa-loturak indartzea:

    - 20 urtetik beherakoentzako doako garraio-zerbitzua: 100.000 €

    - Aisialdiko garraio publikoa (asteburuetan eta gauez): 300.000 €

    - Partekatutako autoaren plataforma: 80.000 €

    - Ibilgailu elektrikoetarako laguntzak: 100.000 € 

