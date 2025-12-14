AURREKONTU-AKORDIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Arabako Foru Aldundiak eta Elkarrekin Ahal Dugu Ezker Anitza-IUk 2026ko aurrekontuak adostu dituzte

Ituna segurutzat jotzen zen alderdi moreak joan den ostiralean osoko zuzenketa erretiratu ondoren, baina erabat itxi gabe zegoen. Astelehenean emango ditu alderdi moreak akordioaren xehetasunak.

Arabako Batzar Nagusiak aurrekontuak Araba
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAJ-PSE gobernu taldeak eta Elkarrekin Ahal Dugu Ezker Anitza-IUk akordioa lortu dute Arabako Foru Aldundiaren aurrekontuak onartzeko, bi aldeetako iturriek jakitera eman dutenez.

Ituna segurutzat jotzen zen alderdi moreak joan den ostiralean osoko zuzenketa kendu ondoren. Koalizio moreak ostegun arratsaldean iragarri zuen atzera botako zuela 2026rako Arabako foru aurrekontuei jarritako osoko zuzenketa, ELA sindikatuak egoitza pribatuetan akordioa lortu ostean.

Hala ere, akordioa oraindik negoziatzen ari ziren, eta asteburu honetan itxi dituzte xehetasunak Foru Aldundiak eta Elkarrekin Ahal Duguk, azken horiek aurkeztu dituzten 71 zuzenketa partzialak ere aztertuta. 

Bihar egingo da Arabako Batzar Nagusietan zuzenketa partzialen eztabaida. Hori hasi aurretik emango ditu xehetasunak Elkarrekin Ahal Duguk.

Gaur, oharra kaleratu du koalizio moreak. “Lurralde bidezkoago, kohesionatuago eta iraunkorrago baterantz aurrera egitea lortu dugu, gaurko mundu errealarekiko ikuspegi inklusibo, konprometitu, aurrerakoi eta ausartarekin”, adierazi du bertan David Rodriguez bozeramaileak.

Koalizio morea pozik agertu da “lehentasunezkoak” diren gaietan eragitea lortu dutelako. "Egoitzetako langileen lan hitzarmena, zainketak, etxebizitza, gizarte eta lurralde kohesioa, ingurumena, nazioarteko lankidetza, garraio publikoa, osasun mentala eta indarkeria matxisten aurkako borroka" aipatu dituzte horien artean.

Gainera, "komunitate energetikoen sorrera, tokiko merkataritzaren, nekazaritza ekologikoaren eta kulturaren sustapena, eta nazioarteko lankidetza eta laguntza humanitarioa" ere jaso direla erantsi dute, "palestinar herriarentzako partida garrantzitsu bat barne".

Aurreko astean Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontuak ere Elkarrekin Ahal Dugurekin adostu zituzten.

Arabako aurrekontuetatik osoko zuzenketa kendu du Elkarrekin Podemosek, ELAk egoitzetan lortutako akordioaren ostean
Araba Arabako Foru Aldundia Podemos Euskadi EAEko Udal eta Foru Aurrekontuak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Euskal arrantzaleak arrainak arrantza arrain lonja
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleek balorazio gazi-gozoa egin dute EBk ezarritako arrantza kuoten inguruan

Erdietsitako akordioa albiste txarra da Ondarroako alturako ontzientzat, besteak beste, legatzaren eta oilarraren kuotak jaitsi dituztelako. Kaltetuenak, baina, berdela amuarekin arrantzatzen duten ontzi txikiak dira, % 70 murriztu baitute harrapaketen kopurua. Baxurako arrantzaleentzat, aldiz, akordio “positiboa” da, hegaluzearen kuotari eutsi egin diotelako eta atun gorriarena eta antxoarena handitu direlako.

Gehiago ikusi