EAJk eta PSE-EEk Gipuzkoako aurrekontuak aurrera ateratzea lortuko dute, Elkarrekin taldearekin akordioa lortuta

Miren Echeveste Elkarrekin Gipuzkoa taldeak Gipuzkoako Batzar Nagusietan duen bozeramaileak agerraldia egingo du 16:00etan, akordioaren inguruko xehetasunak emateko.

Juntas Generales Gipuzkoa EFE
Artxiboko irudia.
EITB

Ernaik bere "borrokarekin bat egiteko" deia egin die gazteei, "eskuin muturraren eta faxismoaren erasoari" erantzuteko

Ernaik salatu du "eskuin muturraren eta faxismoaren erasoa" bizi dela "mundu osoan, bai Espainiako eta Frantziako estatuetan, eta, ondorioz, baita Euskal Herrian ere". Bere ustez, azken asteotako "ekimen horiek bizi dugun egoera salatzea zuten helburu, baita zenbait ikurrek ordezkatzen duten proiektu atzerakoia salatzea ere", baina "batzuek bizi dugun egoeraren larritasunean fokua jarri baino, protesta batzuen izaeran jarri dute eztabaida, ekimen horien helburua erabat desitxuratuz". 

