Elkarrekin Podemosek negoziazioetan jarraitzen du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, eta itxaropentsu da 2026ko aurrekonturako akordioa lortzeko
Laugarren bileraren ostean, oraindik denbora dutela adierazi du formazioak. Hala ere, Podemosen ustez, mahai gainean jarritako kopuruak "ez dira nahikoak".
Elkarrekin Podemosek 2026ko aurrekontua onartzeko Gipuzkoako Foru Aldundiarekin .
Alderdia baikor agertu da eta behin betiko akordio bat lortzeko, eta ziurtatu du oraindik "denbora" dagoela.
Astelehen honetan izandako laugarren bileraren ostean, Podemosek adierazi du Jaurlaritzak zifra zehatzak jarri dituela mahai gainean alderdiak, aurkeztutako bost proposamenei helduz.
Hala ere, horiek "nahikoak ez" direla adierazi du formazioak.
Elkarrekin Podemosek berretsi du prozesuak "proposamenen trukea" izaten jarraitzen duela, eta azpimarratu du, akordioa lortuz gero, honako ez litzatekeela itxiko hurrengo astera arte. Izan ere, bosgarren bilera bat izango dute aste honetan.
Nafarroako Gobernuko kideek Belateko obren gainkostuengatik erantzukizunak eskatu dizkiote Chiviteri
PSN Gobernuko kideekin bildu da astelehen honetan Belateko obren inguruko azalpenak emateko. Ondoren, Nafarroako presidenteak gauza bera egin du EH Bildurekin.
Eusko Jaurlaritzak Francesca Albaneseri emango dio Rene Cassin giza eskubideen saria
Epaimahaiak Nazio Batuen Palestinako Lurralde Okupatuetarako errelatore bereziaren ibilbide profesionala eta independentzia aitortu eta balioetsi ditu.
Mouliaak 3 urteko kartzela zigorra eskatu du Errejonentzat, sexu abusu delitu jarraitua egotzita
Aktoreak eskatu du epaiketa ireki dezatela, eta 30.000 euroko kalte-ordaina ere bai; diputatu ohiak, ordea, ukatu egin du egozten zaiona, eta errudun jotzeko zantzurik ez dagoela adierazi du.
Diez Antxustegik "eztabaida politikoaren maila igotzea" eskatu du, Ayusok ETA "Euskadi eta Nafarroa hartzeko” prestatzen ari dela esan berritan
Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak uste du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentea "errealitate paralelo" batean bizi dela; izan ere, esan berri du ETA "Euskadi eta Nafarroa hartzeko" prestatzen ari dela. "Ezin gara ibili esaten dena ETA dela, dena faxismoa dela; ezin gara ibili horrelako hitzak denerako erabiltzen, eta egin behar duguna da edukien inguruan hitz egin", gaineratu du.
EAJk bi jarleku gehiago izango lituzke, 29 eskuratuta, eta EH Bilduk 27 eserleku lortuko lituzke
Boto-aurreikuspenari buruz Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak egindako inkestaren arabera, EAJk eta EH Bilduk hazkunde txikia izango lukete, eta PSE-EEk, berriz, beherakada txikia (eserleku bat galduko luke). Gainerako alderdietan ez litzateke aldaketarik izango.
Santos Cerdanek "dagokionean" azalpenak emango dituela esan du, Tafallako epaitegian agertu ostean
Santos Cerdan Milagron bizi da, jaioterrian, joan den azaroaren 19an Soto del Realeko espetxetik atera zenetik. Gaur lehen aldiz joan da Tafallako Lehen Auzialdiko Epaitegira, Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epaileak aske utzi ondoren hamabostean behin ezarritako agerraldia egitera.
Omenaldia Mikel Zabalzari Orbaizeta jaioterrian, Guardia Zibilak hil zuela 40 urte bete direnean
Omenaldia egin diote gaur Mikel Zabalzari Orbaizetan, jaioterrian, Guardia Zibilak hil zuela 40 urte bete direnean. Gaurkoan, gainera, Hego Euskal Herrian barrena haren inguruko erakusketa daraman autobusa ere izan da bertan.
Milaka pertsona bildu dira Madrilen, Espainiako banderekin, PPk hauteskunde orokorrak eskatzeko egindako protestan
Alberto Nuñez Feijoo PPko presidente denetik PPk Espainiako Gobernuaren aurka egin duen zazpigarren protesta izan da. Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak esan du "ETA Euskadiri eta Nafarroari egindako erasoa prestatzen ari" dela, eta gogor egin du EH Bilduren eta EAJren aurka.
Estatutua betetzea eta PSOEk ustelkerian duen inplikazioa, EAJren "marra gorriak" Sanchezekin
Hala ziurtatu du EAJren BBBko presidenteak Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean.