Elkarrekin Podemosek negoziazioetan jarraitzen du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, eta itxaropentsu da 2026ko aurrekonturako akordioa lortzeko

Laugarren bileraren ostean, oraindik denbora dutela adierazi du formazioak. Hala ere, Podemosen ustez, mahai gainean jarritako kopuruak "ez dira nahikoak".

Miren Echeveste, portavoz de Elkarrekin Podemos en Gipuzkoa.
Miren Echeveste, Elkarrekin Podemoseko bozeramailea. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Elkarrekin Podemosek 2026ko aurrekontua onartzeko Gipuzkoako Foru Aldundiarekin .

Alderdia baikor agertu da eta behin betiko akordio bat lortzeko, eta ziurtatu du oraindik "denbora" dagoela.

Astelehen honetan izandako laugarren bileraren ostean, Podemosek adierazi du Jaurlaritzak zifra zehatzak jarri dituela mahai gainean alderdiak, aurkeztutako bost proposamenei helduz.

Hala ere, horiek "nahikoak ez" direla adierazi du formazioak.

Elkarrekin Podemosek berretsi du prozesuak "proposamenen trukea" izaten jarraitzen duela, eta azpimarratu du, akordioa lortuz gero, honako ez litzatekeela itxiko hurrengo astera arte. Izan ere, bosgarren bilera bat izango dute aste honetan.

Podemos Euskadi Gipuzkoa Gipuzkoako Foru Aldundia Politika Ekonomia

