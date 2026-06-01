David Sanchez epaitzen ari den auzitegiak leporatzen zioten delituetako bat kendu dio, preskribatuta dagoelako

Bestalde, astelehen honetan lekukotza eman duten hiru kontserbatoriotako zuzendarik azaldu dutenez, Espainiako Gobernuko presidentearen anaiak "zuzen bete zituen bere eginkizunak", eta kontratazioan emandako ustezko tratua "zurrumurruak eta korridoreetako elkarrizketak" zirela esan dute.

BADAJOZ (ESPAÑA), 01/06/2026.- David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada este lunes al tribunal de la Audiencia de Badajoz que juzga su proceso de contratación y decide si acepta o rechaza las cuestiones previas planteadas por las defensas, entre ellas la nulidad de la investigación y la prescripción de algunos hechos delictivos. EFE/ Jero Morales

David Sanchez Badajozko auzitegira iristen, astelehen honetan. Argazkia: EFE

EITB

Gaur goizean berrekin diote Badajozen, David Sanchez Pedro Sanchez Espainiako presidentearen anaiaren kontrako epaiketari.

Epaiketa bertan behera uzteko eskatu zuen bere defentsak pasa den astean. Epaimahaiak ez du aintzat hartu eskari hori bere osotasunean, baina akusatuari leporatzen zizkioten delituetako bat kendu egin diote, preskribatuta dagoelako.

David Sanchez 2017an Badajozeko Diputazioan kontratatu izana epaitzen ari den auzitegiak preskribatutzat jo du "legez kanpoko izendapena onartzearen" delitua, eta, beraz, ez dute horregatik epaituko.

Aurreko ostegunean defentsek argudiatutako auziei erantzunez, Miguel Angel Gallardo Badajozeko Diputazioko presidente ohia ere ez epaitzea erabaki du aretoak, Luis Carrero Moncloako aholkulari ohi eta David Sanchezen laguna erakundean kontratatzeagatik.

Hala, defentsako abokatuek planteatutako aurretiazko auziak ebatzi ondoren, epaiketak lekukoen testigantzekin jarraitu du Badajozeko Probintzia Auzitegian.

Lehen lekukoek "zurrumurruez" hitz egin dute

Gaurko saioan, David Sanchezek koordinatu zituen hiru kontserbatorioetako zuzendariek deklaratu dute "anaia" zelakoari buruzko "zurrumurruak eta pasiluetako elkarrizketak" entzun zituztela kontratatua izan eta gero, baina ez lehenago.

Era berean, guztiek adierazi dute Sanchezek "zuzen" bete zituela bere eginkizunak.

Ostegunean, David Sanchez beraren txanda izango da.

Akusazioek, PPk, Voxek eta Manos Limpias, Hazte Oir, Abokatu Kristauek, Liberum eta Iustitia Europa elkarteek hiru urteko kartzela-zigorra eskatzen dute  "prebarikazioagatik eta influentzia-trafikoagatik".

