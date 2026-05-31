Mendialdeko torturaren biktimak omendu dituzte, Amparo Arangoaren atxiloketaren 50. urteurrenean
Azken hamarkadetan izandako 50 tortura kasu baino gehiago identifikatu dituzte inguru horretan, eta Nafarroako Torturatuen Sareak eta Egiari Zor Fundazioak antolatu dute ekitaldia, zigorgabetasuna salatu eta biktimei ordaina emateko bidean aurrera egin ahal izateko.
Arabako Batzar Nagusiek Lur Jareetako ohiko osoko bilkura egin dute Urizaharrean
Harrera ofiziala egin ondoren, besteak beste, txistulariek, tronpetariek eta atabalariek harresiraino lagundu diote segizioari. Maiatzeko azken igandean bildu ohi dira urtero, Lur Jareetako herriren batean. Iaz, Urizaharrean ziren biltzekoak, baina bertan behera utzi zuten ekitaldia, bertako alkatea hil zelako.
Gogora Institutuak Gerra Zibilean desagertutako Cosme Ayala eta Manuel Narvaez milizianoen gorpuzkiak eman dizkie familiei
Justizia sailburuak memoria demokratikoaren legeek bizikidetza eraikitzeko duten zeregina aldarrikatu du.
2027ra arte gobernatzen segituko duela esan du Sanchezek, eta oposizioari egotzi dio "gobernua amarru bidez eraitsi nahi izatea"
Espainiako Gazte Sozialisten 27. Kongresuaren amaieran egin du iragarpena Sanchezek, Espainiako Justiziak Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohiaren aurka hasitako ekimenen berri izan ostean egindako lehen ekitaldi publikoan.
Estebanek agerraldia ekainaren 24a baino lehen egiteko eskatu dio Sanchezi, eta PPk aldaketa babesteko eskatu dio EAJri
PSOEk Justiziarekin elkarlanean aritzeko prest dagoela berretsi du larunbat honetan, azken ikerketa judizialek eragindako zalaparta dela-eta.
Kuban jasaten ari diren blokeoa eta zigorrak salatzeko protesta egin dute Bilbon
Hainbat ekintzailek protesta egin dute gaur Bilboko udaletxearen aurrean, AEBk Kubaren subiranotasuna makurrarazteko ezarritako blokeo ekonomiko, energetiko eta finantzarioa salatzeko. Gainera, herrialde horretako osasun-zentroetan eguzki-panelak jartzeko "Argia eta Indarra Kubarentzat" funtsak biltzeko kanpainaren berri eman dute.
Etxebizitzarako sarbidea bermatzeko, etxebizitza-parke publiko handi bat behar dela esan du Viterok
Etxebizitzaren inguruko krisiari eta garai honetako behar handiei erantzuteko lanean jarraitzeko konpromisoa agertu du EH Bilduk gaur Gasteizen, Aihotz plazan eta horren inguruetan "Bat Egin Eguna" ospatzeko antolatu dituzten ekitaldietan.
Euskal sozialistek askatasuna eta berdintasuna defendatzen jarraituko dutela esan du Anduezak
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak Fernando Buesaren irudia aldarrikatu du larunbat honetan, ETAk hildako buruzagi sozialistaren omenez egindako ekitaldian. Anduezak adierazi duenez, ez nazionalistek, ez eskuinak, ezta ultraeskuinak ere, ez dute eragotziko euskal sozialistek askatasuna eta berdintasuna defendatzen jarraitzea.
Telladok, EAJri: "Edo Sanchezekin egon eta mafia boterean mantendu edo aldaketa babestu"
"Pedro Sanchezekin egotea edo demokraziarekin egotea" aukeratzeko eskatu die Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak EAJri eta PSOE Espainiako Gobernura iristea ahalbidetu zuten gainerako alderdiei. "Ez dago beste aukerarik", erantsi du.
Estebanek kritikatu egin du PPk erantzukizuna eskatzea, jarrera "arduragabea" duen bitartean
Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak erantzukizuna eskatzea aurpegiratu dio PPri, horren esanetan, Voxen planteamenduei mesede egiten dien bitartean, zatiketa soziala sustatzen duen bitartean eta autogobernua dela eta etengabe konfrontazioa bultzatzen eta kritikak egiten ari den bitartean. Estebanen ustez, Sanchezek ez luke ekainaren 24ra arte itxaron beharko azalpenak emateko.