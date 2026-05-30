Kubak bizi duen blokeo-egoera eta zigorrak salatzeko protesta egin dute Bilbon
Bilboko udaletxearen aurrean, hainbat ekintzailek protesta egin dute salatzeko AEBk Kubaren subiranotasuna makurrarazteko blokeoa ekonomiko, energetiko eta finantzarioa ezarri duela. Gainera, herrialde horren osasun-zentroetan eguzki-plakak jarri ahal izateko "Argia eta Indarra Kubarentzat" funtsak biltzeko kanpainaren berri eman dute.
Etxebizitzarako sarbidea bermatzeko, etxebizitza-parke publiko handi bat behar dela esan du Viterok
Etxebizitzaren inguruko krisiari eta garai honetako behar handiei erantzuteko lanean jarraitzeko konpromisoa agertu du EH Bilduk gaur Gasteizen, Aihotz plazan eta horren inguruetan "Bat Egin Eguna" ospatzeko antolatu dituzten ekitaldietan.
Euskal sozialistek askatasuna eta berdintasuna defendatzen jarraituko dutela esan du Anduezak
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak Fernando Buesaren irudia aldarrikatu du larunbat honetan, ETAk hildako buruzagi sozialistaren omenez egindako ekitaldian. Anduezak adierazi duenez, ez nazionalistek, ez eskuinak, ezta ultraeskuinak ere, ez dute eragotziko euskal sozialistek askatasuna eta berdintasuna defendatzen jarraitzea.
Telladok, EAJri: "Edo Sanchezekin egon eta mafia boterean mantendu edo aldaketa babestu"
"Pedro Sanchezekin egotea edo demokraziarekin egotea" aukeratzeko eskatu die Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak EAJri eta PSOE Espainiako Gobernura iristea ahalbidetu zuten gainerako alderdiei. "Ez dago beste aukerarik", erantsi du.
Estebanek kritikatu egin du PPk erantzukizuna eskatzea, jarrera "arduragabea" duen bitartean
Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak erantzukizuna eskatzea aurpegiratu dio PPri, horren esanetan, Voxen planteamenduei mesede egiten dien bitartean, zatiketa soziala sustatzen duen bitartean eta autogobernua dela eta etengabe konfrontazioa bultzatzen eta kritikak egiten ari den bitartean. Estebanen ustez, Sanchezek ez luke ekainaren 24ra arte itxaron beharko azalpenak emateko.
Chivitek iragarri du berriro aurkeztuko dela Nafarroako hauteskundeetara
Nafarroako Alderdi Sozialistaren Lurralde Batzordean egin du iragarpena Nafarroako presidenteak, "Alderdi Sozialistan sinesten jarraitzen dudalako".
Zupiriak ohartarazi du sektore batzuek Polizia erabiliko dutela liskarretan aitzakia gisa uda honetan
Larunbatean Loiuko aireportuan izandako istiluei buruz EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez esan du hori Zupiria sailburuak.
Koalizio gobernuaren aurkako "ofentsiba" argia da, Lander Martinezen arabera, baina informazio "larria" ere atera dela onartu du
Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, Lander Martinez Sumarreko Bizkaiko diputatuak zalantzan jarri du EAJk hauteskunde orokorrak aurreratzeko egin duen eskaera Aitor Esteban EBBko presidenteak planteatutakoa bezain "gogorra eta zuzena" den.
UPNk salaketa aurkeztu du Espainiako Futbol Federazioaren aurrean, Euskal Herriko mapa daraman Athleticen kamiseta berria dela eta
Alderdi erregionalistak neurriak hartzeko galdegin dio Lehiaketa Batzordeari, eta eragotz dezala lehiaketa ofizialetan elastiko hori erabiltzea. Ohartarazi duenez, bide judizial guztiak agortzeko prest dago.
Euskararen biziberritzeak behar duen "paradigma gaurkotua elkarrekin" eraikitzeko deia egin du Pradalesek
Euskararen Aholku Batzordearen bilera zuzendu du gaur arratsaldean Imanol Pradales lehendakariak, Ibone Bengoetxea lehenengo lehendakariorde eta Hizkuntza eta Politikako sailburuarekin batera. "Euskararen etorkizunak kohesio soziala, aliantza berriak eta adostasun zabalak" behar dituela nabarmendu du.