Villarejoren esanetan, Rajoy Barcenasen gaineko operazio "ofizial" batez baliatu zen
Komisario ohiaren arabera, Gobernuko presidente ohia berari eragin ziezaiokeen informazioa bilatzen ari zen.
Jose Manuel Villarejo komisario ohiak Kitchen auziaren epaiketan adierazi duenez, Mariano Rajoy Espainiako Gobernuko presidente ohiak Luis Barcenas PPko diruzain ohiaren atzerriko ondasunak aurkitzeko operazio "zuzena" eta "ofiziala" baliatu zuela uste du, "berari ere eragiten zion zerbait bazegoen ikusteko".
"17an jakin nuen, eta orain, pasata, uste dut ministro ohia, besteak bezala, denak engainatu zituela Rajoy jaunaren asmamenak", adierazi du Villarejok astelehen honetan Auzitegi Nazionalean. Fiskaltzak 19 urteko espetxe-zigorra eskatu du berarentzat, PPko diruzain ohia espiatzeko eta 2013 eta 2015 artean PPrentzat konprometitu zuen dokumentazioa lapurtzeko ustez egindako operazio parapolizial batengatik.
Deklarazioan zehar, Villarejok azaldu du Ignacio Cosido Polizia Nazionaleko zuzendari nagusiak eta Eugenio Pino alboko zuzendari operatibo ohiak Sergio Rios Barcenasen gidaria konfidentetzat hartzea agindu ziotela, Barcenasek Estatuko goi-mailetarako informazio garrantzitsua izango ote zuen beldur, eta Juan Carlos I.a errege emerituaz ari zitekeela esan du.
Villarejok gidariaren aurretik Barcenasen inguruan zituen iturriek esan ziotenez, diruzain ohiak "dena grabatzen zuen", baita luma batekin ere, eta ulertzen zuen Rajoy arriskuan jar zezaketen grabazioez gain, beste batzuk ere bazituela atzerrian izandako kontaktuei eta mugimendu ekonomikoei buruz, eta horregatik tematu zen "grabazioz betetako pendrive hori berreskuratzeko".
"Une honetan, nahiago nuke Rajoyri eragingo liokeen zerbait aurkitu izan banu, ilusio handia egingo lidake", azpimarratu du komisario ohiak, eta CNIri edo Gobernuaren eta errege emerituaren arteko ustezko operazio bati buruzko adierazpenak egin ditu bere gaurko deklarazioan.
