Villarejo sostiene que Rajoy se aprovechó de una operación "oficial" sobre Bárcenas
El excomisario José Manuel Villarejo ha afirmado en el juicio del caso Kitchen que cree que el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy se aprovechó de una operación "correcta" y "oficial" para localizar bienes en el extranjero del extesorero del PP Luis Bárcenas, "para si había algo que le afecta a él también trincarlo".
"Lo supe en el 17 y ahora a balón pasado tengo la impresión de que el exministro, como el resto, fueron todos engañados por el ingenio del señor Rajoy", ha declarado Villarejo este lunes en la Audiencia Nacional, donde enfrenta una petición de 19 años de cárcel por parte de la Fiscalía por una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP y sustraerle documentación comprometedora para el PP entre 2013 y 2015.
A lo largo de su declaración, Villarejo ha explicado cómo el director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y el exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino le encargaron captar al conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente, ante el temor de que Bárcenas tuviera información relevante para altas instancias del Estado, y ha deslizado que se podría tratar del rey emérito, Juan Carlos I.
Las fuentes que Villarejo tenía, ya antes del conductor, en el entorno de Bárcenas, le dijeron que el extesorero "lo grababa todo", incluso con una pluma, y entendía que además de grabaciones que pudieran comprometer a Rajoy, también tenía otras de contactos en el extranjero y de sus movimientos económicos, y de ahí la insistencia en "recuperar ese pendrive lleno de grabaciones".
"Visto a estas alturas, ojalá hubiera encontrado algo que afectase a Rajoy, me hubiera hecho mucha ilusión", ha recalcado el excomisario, que ha salpicado su declaración de alusiones al CNI o a una supuesta operación entre el Gobierno y el rey emérito para destruirle.
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