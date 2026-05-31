Gogora entrega a sus familias restos de los milicianos Cosme Ayala y Manuel Narváez desaparecidos en la Guerra Civil
El Gobierno Vasco ha entregado este domingo a sus familias los restos de dos milicianos que murieron en abril de 1937 en los frentes de guerra en Bizkaia, recuperados en julio de 2025 del cementerio de Amorebieta-Etxano.
En el acto celebrado en Bilbao, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José y el director de Gogora, Alberto Alonso, han entregado a las familias de los milicianos Cosme Ayala Yoldi y Manuel Hernáez Ruidíaz, que eran dos desaparecidos de guerra, sus restos mortales.
En ambos casos, las identificaciones genéticas de los restos se han llevado a cabo gracias a las muestras aportadas por sus hijas, que esta mañana han estado presentes en la sede de Gogora para recibir los restos mortales de sus padres.
Cosme Ayala Yoldi, navarro de nacimiento y vecino de Barakaldo, era miliciano del Batallón Meabe 1, 'Largo Caballero', adscrito a las, Juventudes Socialistas Unificadas. Falleció el 27 de abril de 1937 en el frente en Elorrio.
Manuel Hernáez Ruidíaz, riojano de nacimiento, vivía en Bilbao y era miliciano del batallón Zabalbide, batallón adscrito a Izquierda Republicana. Murió el 20 de abril de 1937 en el frente en Muxika.
Los restos mortales de los dos milicianos se localizaron en la misma fosa, la número 11 del cementerio de Amorebieta-Etxano, junto con los de otras 28 personas, en julio de 2025.
Gogora ha aclarado que en términos generales se refiere a la fosa del Cementerio de Amorebieta-Etxano como si de una única fosa se tratara, pero en realidad, una vez excavada toda el área se han descubierto en total 11 enterramientos con los restos mortales de 157 personas, de las cuales únicamente 8 han sido identificadas hasta la fecha.
Estas dos identificaciones genéticas se han realizado en el marco del Programa de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil, financiado, gestionado y coordinado por Gogora.
En su intervención, la consejera ha insistido en la necesidad de "recuperar el pasado, buscar a los desaparecidos de la guerra civil y el franquismo para retornarlos al lugar del que nunca debieron salir" porque precisamente eso es "hacer memoria".
Por ello, ha reivindicado "el papel fundamental de las leyes de memoria democrática". "Sin ellas posiblemente Manuel y Cosme nunca hubieran retornado a sus casas", ha concluido.
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