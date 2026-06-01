Feijóo presiona al PNV y Junts con una moción de censura instrumental para “limpiar las instituciones” y convocar elecciones

Una moción de censura de tipo instrumental para “limpiar las instituciones” y convocar elecciones. Esa es la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a PNV y Junts para que apoyen una eventual moción de censura dirigida a desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. “Hago un llamamiento muy claro y transparente, solo quiero la decencia, limpiar las instituciones de manera inmediata y convocar elecciones”, ha señalado Feijóo

El presidente del PP ha concretado este lunes la propuesta dirigida a estas dos formaciones, subrayando que Vox quedaría fuera de ese primer Gobierno temporal y destinado a convocar los comicios. “Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en un Gobierno”, ha señalado.

No obstante, Feijoo ha indicado que, después, “decidirían los españoles” con su voto si quieren un gobierno de los populares con Vox.

“Hay 184 diputados que dicen que hay que convocar elecciones. Ocho más que la mayoría absoluta. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”, ha indicado.

En todo caso, el dirigente popular ha expresado que no está en sus planes presentar una moción si no tiene los apoyos garantizados, ya que “desviaría el foco” de la corrupción del PSOE y permitiría “cambiar de conversación”.

Presión al PNV y Junts

Así, Feijóo ha querido poner la pelota en el tejado del PNV y Junts, señalando que la “responsabilidad es suya”. "Yo asumiré mi responsabilidad, no las que no me corresponden. Estoy muy interesado en ver qué hacen los socios del Gobierno", ha expresado.

El dirigente popular, en la misma línea, ha indicado que la “situación es crítica” y que la “legislatura está exhausta”: “¿Qué opina un votante del PNV o de Junts? Está indignado igual que el resto. Los socios tienen que tomar una decisión”.

Los líderes territoriales

El presidente popular, por otro lado, ha apelado a los líderes territoriales del PSOE para que actúen para desalojar a Pedro Sánchez. “Pido a los socialistas que actúen. Esto no es solo una cuestión del señor Feijóo. Hay centenares de alcaldes, de diputados autonómicos, les quedan dos o tres presidentes autonómicos”, ha manifestado.

Los plazos legales

Desde el punto de vista legal, existen dos límites de cara a la convocatoria de elecciones después de una eventual moción de censura. En primer lugar, debe haber transcurrido un año desde la última disolución de las Cortes, un requisito que no sería un problema, ya que han transcurrido casi tres años desde los comicios de julio de 2023.

En segundo lugar, deberían transcurrir 54 días hasta la celebración de los comicios, que sería el tiempo mínimo que, en caso de moción de censura de carácter instrumental, Feijóo debería mantenerse en el cargo antes de unas elecciones.

El líder popular, no obstante, ha indicado que se mantendrían un tiempo en el poder para “limpiar las instituciones”.