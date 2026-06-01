Feijóo presiona al PNV y Junts con una moción de censura instrumental para “limpiar las instituciones” y convocar elecciones
Una moción de censura de tipo instrumental para “limpiar las instituciones” y convocar elecciones. Esa es la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a PNV y Junts para que apoyen una eventual moción de censura dirigida a desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. “Hago un llamamiento muy claro y transparente, solo quiero la decencia, limpiar las instituciones de manera inmediata y convocar elecciones”, ha señalado Feijóo
El presidente del PP ha concretado este lunes la propuesta dirigida a estas dos formaciones, subrayando que Vox quedaría fuera de ese primer Gobierno temporal y destinado a convocar los comicios. “Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en un Gobierno”, ha señalado.
No obstante, Feijoo ha indicado que, después, “decidirían los españoles” con su voto si quieren un gobierno de los populares con Vox.
“Hay 184 diputados que dicen que hay que convocar elecciones. Ocho más que la mayoría absoluta. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”, ha indicado.
En todo caso, el dirigente popular ha expresado que no está en sus planes presentar una moción si no tiene los apoyos garantizados, ya que “desviaría el foco” de la corrupción del PSOE y permitiría “cambiar de conversación”.
Presión al PNV y Junts
Así, Feijóo ha querido poner la pelota en el tejado del PNV y Junts, señalando que la “responsabilidad es suya”. "Yo asumiré mi responsabilidad, no las que no me corresponden. Estoy muy interesado en ver qué hacen los socios del Gobierno", ha expresado.
El dirigente popular, en la misma línea, ha indicado que la “situación es crítica” y que la “legislatura está exhausta”: “¿Qué opina un votante del PNV o de Junts? Está indignado igual que el resto. Los socios tienen que tomar una decisión”.
Los líderes territoriales
El presidente popular, por otro lado, ha apelado a los líderes territoriales del PSOE para que actúen para desalojar a Pedro Sánchez. “Pido a los socialistas que actúen. Esto no es solo una cuestión del señor Feijóo. Hay centenares de alcaldes, de diputados autonómicos, les quedan dos o tres presidentes autonómicos”, ha manifestado.
Los plazos legales
Desde el punto de vista legal, existen dos límites de cara a la convocatoria de elecciones después de una eventual moción de censura. En primer lugar, debe haber transcurrido un año desde la última disolución de las Cortes, un requisito que no sería un problema, ya que han transcurrido casi tres años desde los comicios de julio de 2023.
En segundo lugar, deberían transcurrir 54 días hasta la celebración de los comicios, que sería el tiempo mínimo que, en caso de moción de censura de carácter instrumental, Feijóo debería mantenerse en el cargo antes de unas elecciones.
El líder popular, no obstante, ha indicado que se mantendrían un tiempo en el poder para “limpiar las instituciones”.
Te puede interesar
El alcalde Jon Insausti advierte de que "Donostia no está al servicio de la FIFA"
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha asegurado este lunes que "Donostia ya es mundial" que no hay que aceptar todo lo que se pone sobre la mesa, en referencia a la candidatura de para acoger partidos del Mundial 2030.
Aburto: "En el Tour invertimos 12 millones de euros, aquí hablamos de una cifra muy superior"
El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha puesto en valor la posibilidad de que Bilbao y Donostia se presenten como una única sede del Mundial 2030. La documentación está enviada, según ha subrayado.
La Audiencia Nacional pide información a Venezuela sobre 14 ex miembros de ETA
A petición de la Asociación Dignidad y Justicia, solicita información sobre Iñaki de Juana Chaos o Eugenio Barrutiabengoa.
Euskadi reitera su compromiso con el Mundial 2030 con una propuesta “a favor del interés general”, según Bengoetxea
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística ha defendido la propuesta trasladada a la FIFA para que Bilbao y San Sebastián formen una sede conjunta, una fórmula que, según ha dicho, busca beneficiar a la ciudadanía vasca.
Santos Cerdán, tras su imputación en el caso Leire: "Ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo"
La Audiencia Nacional imputó, entre otros, al exsecretario de Organización del PSOE por presuntos pagos a Díez por su presunta labor para desbaratar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.
Las Juntas de Álava han celebrado el pleno de Tierras Esparsas en Peñacerrada
La muralla medieval de Peñacerrada ha acogido una tradición que data del siglo 15. Tras la recepcion oficial, miñones, txistularis, maceros, trompeteros y atabaleros han acompañado a la comitiva hasta el edificio donde se ha celebrado la sesion plenaria de las Juntas Generales de Alava que cada último domingo de mayo se reune en una localidad de Tierras Esparsas. En principo, la villa amurallada de Peñacerrada tenía que haberla acogido el año pasado, pero tuvo que ser suspendida por el fallecimiento del alcalde de la localidad.
Homenajean a las víctimas de la tortura de Mendialdea, en el 50 aniversario de la detención de de Amparo Arangoa
En la zona hay identificados más de 50 casos de tortura ocurridos durante las últimas décadas y la Red de Torturados de Navarra y la fundación Egiari Zor han organizado este acto para denunciar la impunidad y avanzar en la reparación a las víctimas.
Gogora entrega a sus familias restos de los milicianos Cosme Ayala y Manuel Narváez desaparecidos en la Guerra Civil
La consejera de Justicia reivindica el papel de las leyes de memoria democrática para la construcción de la convivencia.
Sánchez asegura que seguirá al frente del Gobierno hasta 2027 y acusa a la oposición "marrullera" de querer derribarlo con malas artes"
Así lo ha asegurado en la clausura del 27 congreso de las Juventudes Socialistas de España, el primer acto en el que participa tras conocerse las actuaciones judiciales contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.