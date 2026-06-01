Euskadi reitera su compromiso con el Mundial 2030 con una propuesta “a favor del interés general”, según Bengoetxea

Las instituciones vascas han reafirmado su apuesta por acoger partidos del Mundial de Fútbol de 2030. Así lo ha asegurado este lunes la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, después de que el Gobierno Vasco, las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián, el Athletic Club y la Real Sociedad trasladaran a la FIFA una propuesta para constituir una sede conjunta.

Según ha explicado Bengoetxea en Bilbao, las instituciones han cumplido con los compromisos adquiridos con la FIFA al entregar la documentación requerida y las propuestas económicas dentro del plazo fijado.

La propuesta plantea que Euskadi cuente con una única sede para el Mundial 2030, integrada por los estadios de San Mamés y Reale Arena. La vicelehendakari ha señalado que esta fórmula permite mantener el compromiso con la organización del torneo sin renunciar a que el campeonato se dispute en territorio vasco.

“Lo que hacemos es reiterar el compromiso para que tengamos la posibilidad de que el Mundial se juegue aquí”, ha afirmado Bengoetxea, quien ha insistido en que la iniciativa se ha diseñado “a favor del interés general de la ciudadanía vasca”.

La consejera ha recordado además que las instituciones vascas llevan planteando desde hace al menos dos años diversas cuestiones relacionadas con la organización del evento y que consideran necesarias para garantizar su celebración en las mejores condiciones.

Bengoetxea ha subrayado que esas demandas siguen sin recibir respuesta y que resultan imprescindibles para asegurar que el Mundial pueda desarrollarse con garantías y con beneficios para la ciudadanía.

La propuesta presentada recoge esas reivindicaciones y defiende una sede conjunta entre Bilbao y San Sebastián como alternativa para que Euskadi pueda formar parte del Mundial de 2030.